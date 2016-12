Koalition schmettert 16 Änderungsanträge der Opposition ab

Ausgeglichener Haushalt

Seligenstadt - Rekordverdächtiger Abstimmungsmarathon in der Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung. Von Michael Hofmann

Nach ausgiebiger Diskussion über den Haushaltsentwurf 2017 samt Investitionsprogramm 2018 bis 2020 lehnte die Koalition aus SPD, FDP und FWS am Montagabend 16 Änderungsanträge der Opposition rundweg ab - zwölf der CDU, vier der Grünen. Damit bleibt der Entwurf von Bürgermeister Dr. Daniell Bastian unverändert, das 43,2-Millionen-Zahlenwerk ausgeglichen. Die gute Nachricht vorneweg: Der Seligenstädter Haushalt 2017 ist im Ergebnisteil mit 43,2 Millionen Euro ausgeglichen, im Finanzetat besteht sogar ein Überschuss von 1,5 Millionen Euro. Für die Bürger ist von Bedeutung, dass weder die Hebesätze (Grundsteuer A und B) noch die Gewerbesteuer verändert werden. Der Bürgermeister versichert zudem, dass die Pflicht- und freiwilligen Leistungen der Stadt (Vereinsförderung, Zuschüsse) in vollem Umfang weiterlaufen.

Den Haushaltsausgleich, dessen Entwurf Dr. Bastian Anfang November präsentierte, nahmen alle Parlamentsfraktionen in ihren Reden meist sehr positiv oder zumindest doch anerkennend auf. Die Schlüsse, die die Koalitionäre SPD, FDP und FWS auf der einen und die Oppositionsparteien CDU und Grüne auf der anderen Seite daraus zogen, könnten freilich unterschiedlicher kaum sein. So sagte Christian Bengs (FDP), mit dem Ausgleich habe die Stadt „Souveränität und Handlungsfähigkeit“ zurückgewonnen, vorbei seien die Zeiten „uninspirierter, inkonsequenter und scheinbar allzu bequemer Haushaltsplanung“. Gleichwohl sei die Situation „zwar solide, aber bei weitem nicht komfortabel“. Die Ertragsseite müsse dringend verbessert werden.

„Zielvorgabe erreicht, Haushalt ist ausgeglichen“, fasste auch SPD-Fraktionschef Michael Gerheim zusammen, der die Ablehnung jedes einzelnen Änderungsantrags der Opposition begründete. Matthias Rupp (FWS) beschäftigte sich intensiv mit der Kinderbetreuungssituation und deren Finanzierung, die inzwischen bei 4,5 Millionen Euro angekommen sei. Zwar nehme die Stadt aus Steuermitteln rund elf Millionen ein, doch blieben abzüglich der Umlagen an Kreis und Land lediglich 4,2 Millionen übrig. Gerade mal ausreichend, um die Betreuung zu finanzieren. Rupp übte in diesem Zusammenhang Kritik an der Landesregierung, die „für diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ zu wenig Geld bereitstelle. „Zweifel an der Ernsthaftigkeit“ übte der FWS-Politiker zudem an den Änderungsanträgen der Opposition. Teilweise falsche Deckungsvorschläge und wenig überzeugende Gegenfinanzierungsideen - das habe mit seriöser Politik nichts zu tun.

Völlig anders bewertete die Opposition die Lage: CDU-Fraktionschef Joachim Bergmann sagte, der Haushaltsausgleich wirke nur auf den ersten Blick „super“, doch hinterließen konsequente Mittelkürzungen (Gemeindestraßen, Substanz städtischer Liegenschaften) einen faden Nachgeschmack. Ihm dränge sich vielmehr der Eindruck fehlender Weitsicht und völliger Perspektivlosigkeit auf. Völlig unverständlich sei etwa der Ausstieg aus dem weit vorangetriebenen Konzept der Strom-GmbH mit der EVO. Dies sei in erster Linie „den Umfallern“ der SPD zu verdanken. Auch weitere Projekte lägen auf Eis.

Auch Natascha Maldener-Kowolik (Grüne) war vom Zahlenwerk keineswegs überzeugt. Sie bemängelte ein stumpfes „Auf der Stelle treten“, partielle Unterfinanzierung als Folge verfehlter Wirtschaftspolitik, erläuterte am Beispiel des früheren „Eckwertebeschlusses“ aus dem Jahr 2015 „die Nichtausführung“ oder systematische Blockade von Entscheidungen. Auch sei der einst beschlossene, nie umgesetzte und nun gänzlich gestrichene Klimaschutzmanager eine „unglaubliche“ Aktion des Rathauschefs.

Letztlich beförderte die Koalition alle 16 Änderungsanträge der Opposition im Volumen von etwa 1,4 Millionen Euro - vier davon in namentlicher Abstimmung - in den Orkus, darunter die Streichung des Fährzuschusses, Aufstockung der Sanierungsgelder für die Hans-Memling-Schule, Ausbau des Kapellenplatz-Kreisels sowie Einstellung von Klimaschutzmanager und Flüchtlingsbetreuer. Massive Kritik gab es zudem am Deckungsvorschlag der CDU, die im Zusammenhang mit dem 18 Millionen Euro schweren Mehrgenerationen-Projekt („Wohnikum“) von HZ-Bau einen Infrastrukturausgleich in Höhe von 1,2 Millionen Euro vorschlug.

