Stadtwald: Hessen-Forst legt Bestandsaufnahme vor

Verjüngung als Ziel

+ © Wronski, Armin A. Der Seligenstädter Stadtwald hat eine wirtschaftliche, aber auch eine wichtige Schutz- und Erholungsfunktion. Hessen-Forst hat eine detaillierte Bestandsaufnahme samt Bewirtschaftungsrichtlinie für die kommenden zehn Jahre erarbeitet. © Wronski, Armin A.

Seligenstadt - Eine detaillierte Bestandsaufnahme samt Bewirtschaftungsrichtlinie für die kommenden zehn Jahre erarbeitete Hessen-Forst, Servicezentrum für Forsteinrichtungen und Naturschutz (FENA), bereits im Januar 2015 für den Seligenstädter Stadtwald. Von Michael Hofmann

Nach fast einem Dutzend Sitzungsterminen in den städtischen Gremien seit Mitte Januar 2016 stimmte die Stadtverordnetenversammlung kürzlich der vom Magistrat vorgelegten 15-seitigen Drucksache („Schlussverhandlung zur Forsteinrichtung“) zu. Als Waldbesitzerin verfügt die Stadt über eine Betriebsfläche von 926,3 Hektar, deren waldbauliche Planung bereits den Standard der FSC-Zertifizierung berücksichtigt. Rein formal soll die Entwicklung der Waldbestände so gestaltet werden, „dass sie möglichst naturnah und stabil erwachsen, um so die Leistungsfähigkeit der Bestände auszuschöpfen und deren Qualität zu verbessern. Die Leistungen (...) sind nachhaltig und wirtschaftlich zu erbringen. Gleichzeitig erfüllt der Stadtwald in hohem Maße eine Schutz- und Erholungsfunktion.“

Bei der durchschnittliche Finanzkalkulation im Planungszeitraum kommt Hessen-Forst zu folgenden Ergebnissen: Dem durchschnittlichen Ertrag von 196 200 Euro stehen durchschnittliche Aufwendungen in Höhe von 167 700 Euro gegenüber, so dass pro Jahr 28 500 Euro hängen bleiben. Allerdings, so schränken die Experten ein, hänge das Ergebnis fast vollständig vom Holzpreis ab. Verändert der sich um fünf Euro/Festmeter, so schlägt sich das aufs Betriebsergebnis mit satten 14 700 Euro durch (dazu auch Kasten: „Kosten im Detail“)

Der Seligenstädter Stadtwald ist von der Kiefer geprägt, die mit 43 Prozent die am meisten vorkommende Baumart darstellt. Die Hälfte der Waldfläche (51 Prozent) entfällt auf Laubbäume, die Buche ist am stärksten vertreten. In der Vorbemerkung erläutert FENA, dass die Forsteinrichtung, ein Betriebsgutachten, ein Instrument für Inventur, Planung und Erfolgskontrolle bei der Waldbewirtschaftung sei. Das übernimmt Hessen-Forst gegen Kostenerstattung, im Falle Seligenstadt das Hessische Forstamt Langen mit der Revierförsterei Seligenstadt. Der Bericht enthält Kapitel über Lage, Klima und Standort sowie „Baumartengruppen“. Demnach nehmen beispielsweise die Eichenbestände 117 Hektar ein, Buchen 217 Hektar. Insgesamt 113 Hektar des Seligenstädter Walds liegen in Naturschutzgebieten (Zellerbruch, Kortenbach, Affelderchen, Rettichbruch und Schwarzbruch, der auch als Flora-Fauna-Habitat-Gebiet ausgewiesen ist).

Zum Vogelschutzgebiet „Sandkiefernwälder der Untermainebene“ gehören 36 Hektar, zum Wasserschutzgebiet „ZV Wasserversorgung Offenbach/Seligenstadt“ gehören 36 Hektar. Biotope gibt es auf 81 Hektar, 16 Hektar eignen sich für Kompensationsmaßnahmen.

Zu den Zielen, die Hessen-Forst in den kommenden Jahren im Seligenstädter Wald verfolgt, zählen eine nachhaltige Waldverjüngung, die Steigerung des Anteils von Edellaub- und Nadelbäumen zur Anpassung an den Klimawandel sowie die Verjüngung und Förderung von Mischbeständen.