Stallpflicht wegen Vogelgrippe-Gefahr im Kreis Offenbach

In Mühlheim, Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen

Kreis Offenbach - Zum Schutz vor der Vogelgrippe hat das hessische Umweltministerium für bestimmte Risikogebiete vorsorglich Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Im Kreis Offenbach betreffen die Vorsorgemaßnahmen Mühlheim, Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen.

Bis zum 21. November müssen in den gewässernahen Gebieten in Mühlheim, Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen alle gewerblichen oder privaten Geflügelhalter ihre Tiere bis auf weiteres im Stall halten. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse sollen so vor der Ansteckung der Vogelgrippe geschützt werden. Die betroffenen Gebiete sind unter www.kreis-offenbach.de/Tierseuchenbekämpfung zu sehen.

In Hessen gibt es aktuell keinen Vogelgrippefall. Allerdings ist der Erreger der klassischen Geflügelpest H5N8 Wochen verstärkt im Norden und Süden Deutschlands aufgetreten, vorwiegend bei Wildvögeln. Ställe und Volieren müssen im Kreis Offenbach nun so gesichert sein, dass von außen nichts eindringen und kein Kontakt mit Wildvögeln stattfinden kann.

Wer tote Wildvögel findet soll dies laut einer Bitte des Umweltministeriums beim Veterinäramt melden. Dann könne der Kadaver untersucht werden. Nach aktuellen Erkenntnissen sei das derzeit kursierende Virus für Menschen ungefährlich, teilte das Ministerium mit. (dr/dpa)