Vereinsförderung: Löwenanteil für den Sport

Stadt unterstützt 99 Initiativen mit rund 125.000 Euro

Seligenstadt - Mit Zuschüssen in Höhe von rund 125 000 Euro dürfen Seligenstädter Vereine, Verbände und Organisationen rechnen. Von Michael Hofmann

Auf Antrag des Magistrat stimmte die Stadtverordnetenversammlung der entsprechenden Förderliste mit exakt 99 Antragstellern kürzlich einstimmig und ohne weitere Diskussionen zu. Nach den Seligenstädter Vereinsförderungsrichtlinien ergibt sich für die drei Bereiche Sport (70.063,99 Euro), Heimat- und Kulturpflege (35.401,10 Euro) und Musikpflege (19.806,00 Euro) ein Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 125.271,09 Euro im Jahr. Das seien, so betont der Magistrat in seinen „Schlussbestimmungen“ freiwillige Leistungen, auf die kein Rechtsanspruch bestehe.

Dennoch gibt es Ausnahmen. Drei Vereine erhalten so genannte Mehrbeträge für ihre Vereinsarbeit: die TuS Froschhausen (620 Euro), die Turngesellschaft Seligenstadt (3 980 Euro) und die Sportfreunde Seligenstadt (934 Euro). In entsprechenden Anträgen verweisen die drei Vereine auf außergewöhnliche zusätzliche Aufwendungen, die jeweils für die Unterhaltung ihrer selbstständig geführten Unterabteilungen entstehen. Diese sind bei der TuS Froschhausen die Abteilung „Frog´N’BeatZ“ (ehemals TuS-Spielmannszug) sowie die in der TuS aktiven und von der LG Seligenstadt betreuten Leichtathleten. Bei der Turngesellschaft ist dies das TGS-Musikcorps sowie die von der LG Seligenstadt betreuten Leichtathleten der TGS. Und auch bei den Sportfreunden Seligenstadt die von der LG Seligenstadt betreuten Leichtathleten.

Da den Unterabteilungen dieser Vereine für ihre Angebote natürlich auch Kosten entstehen und sie für diese – weil keine eigenständigen Vereine – keine städtischen Zuschüsse erhalten, sehen die Richtlinien eine Förderung ihrer Arbeit über die drei vorgenannten Hauptvereine vor. Die Zuschüsse errechnen sich dabei gemäß der seit Jahren üblichen Praxis nach der Anzahl der in den Unterabteilungen aktiven erwachsenen und jugendlichen Mitglieder. Die entsprechenden Zuschussmittel werden über die Hauptvereine an die jeweiligen Unterabteilungen ausgezahlt.

Um in den Genuss von Zuschüssen zu kommen müssen Vereine, Verbände und Institutionen Mindestanforderungen erfüllen. So muss als Vereinsgegenstand eine soziale, kulturelle, jugendpflegerische, sportliche, züchterische, landschaftspflegerische, umwelt- oder naturerhaltende Zielsetzung gelten. Der Verein muss organisatorisch und in der Kassenführung selbständig sein und von seinen Mitgliedern finanzielle Eigenleistungen (Vereinsbeiträge) erheben. Weitere Voraussetzung ist eine kontinuierliche Vereins- und Jugendarbeit, die einen überwiegenden Bezug zur kommunalen Ebene haben muss.

Politische Parteien, ihre Organisationsstufen und ihre Vereinigungen sind von einer Förderung nach diesen Richtlinien ausgenommen. Auch reine Freizeitvereine und Hobbygruppen können nicht in die Seligenstädter Vereinsförderungsliste aufgenommen werden. Gleiches gilt für Vereine, deren Hauptzweck in der finanziellen Unterstützung eines anderen Vereins, einer öffentlichen Einrichtung oder einer anderen Institution besteht (Fördervereine).

