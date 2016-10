Positives Fazit nach OP-Zeitungsprojekt in Merianschule

Vorfreude auf die Deutschstunde

SELIGENSTADT - Zwei Wochen lang beschäftigten sich die Siebtklässler der Seligenstädter Merianschule mit dem Schwerpunktthema „Zeitung“. Die „Offenbach-Post“ hatte für jeden eine druckfrische Tagesausgabe zur Verfügung gestellt. Deutschlehrerin Katja Jansen zieht ein positives Fazit: „Ein ganz tolles Projekt, das stark angenommen wurde.“

„Ich freu mich schon auf die Deutschstunde!“ Diesen Satz hörte die Lehrerin der Hauptschulklassen öfter in den vergangenen 14 Tagen. Und das hört sie gerne. Ist sie doch selbst eine begeisterte Leseratte, die sich auch die derzeitige Buchmesse in Frankfurt nicht entgehen lässt, und sich zum Ziel setzt, den Jugendlichen Freude am Lesen zu vermitteln. „Das Zeitungslesen hatte sich schnell ritualisiert“, berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Medium „Zeitung“ im Unterricht. Die Schüler hatten sich angewöhnt, den Papierstapel selbst zu verteilen, und versenkten sich zu Beginn der Schulstunde für 25 Minuten in die stille Lektüre. „Sie genossen es lesen zu dürfen, was sie wollten“, beobachtete Katja Jansen. Die Beschäftigung mit Kreuzworträtsel und Sudoku war nicht ausgeschlossen. Im Anschluss analysierten die rund 50 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 7 den Inhalt.

Schwerpunkte waren etwa der Wahlkampf in den USA und der Suizid des terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einem Leipziger Gefängnis. In der Runde wurden auch Verständnisfragen beantwortet wie zum Beispiel jene nach dem Kürzel „dpa“ (Deutsche Presse-Agentur) am Textende, das auf die größte deutsche Nachrichtenagentur verweist. Diskutiert wurde außerdem über den Auftakt des Exorzismus-Prozesses in Frankfurt, bei dem fünf Südkoreanern vorgeworfen wird, eine Verwandte in einem Hotel zu Tode gequält zu haben. „Zur Teufelsaustreibung gibt es viele Wissenslücken“, sagt Katja Jansen, „wir haben uns ein Zeitungsarchiv mit den Texten angelegt und werden das Thema noch vertiefen.“

Die Zeitung: ein ideales Medium, um fächerübergreifend zu arbeiten, weil sie die ganze Welt abbildet und selbst im Kunstunterricht noch nützlich: „Wir werden daraus im Kunstunterricht Pappmaché-Spardosen basteln und Textschnipsel zur Gestaltung von Weihnachtskarten und Gedichten verwenden.“ In den Informatik-Stunden soll die Online-Ausgabe der Offenbach-Post aufgerufen werden. „Mein Papa hat sich gewundert, dass ich auch zuhause Zeitung gelesen habe“, zitiert Katja Jansen eine Schülerin. Und bilanziert: „Es war ein tolles Projekt. Führt man die Jugendlichen an die Zeitung heran, wird sie gerne angenommen, und feste Ressorts und Rubriken werden gezielt gesucht.“ Die Lehrerin würde sich deshalb wünschen, dass ein paar Exemplare des Mediums ständig für den Unterricht zur Verfügung stehen. Vor allem aber hofft sie, dass in Klasse acht das Thema „Zeitung“ erneut auf dem Lehrplan steht: Denn in der Branche werden schließlich auch diverse Ausbildungsberufe angeboten. (sam)

