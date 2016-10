„Wallfahrt nach Walldürn“: Mysteriöser Autor einst Seligenstädter Kaplan

Buchmessen-Titel

+ © p Schematisiert dargestellter Wallfahrerzug zum Heiligen Blut in Walldürn um das Jahr 1820. Die Radierung stammt von Sebastian Eckhardt und ist derzeit im dortigen Heimatmuseum zu sehen. © p

Seligenstadt - Im Buch „Eine Wallfahrt nach Walldürn“ schildert ein Anonymus eine viertägige Wandertour von der Bergstraße in die dortige Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut und beschreibt zudem die angespannte politische Situation zwischen Kirche und Staat im Deutschen Reich Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch Seligenstadt spielt eine Rolle. Von Michael Hofmann

Das Odenwaldstädtchen Walldürn kennen vor allem viele Klein-Welzheimer Bürger recht gut. Kein Wunder, organisiert die Wallfahrtsvereinigung doch alljährlich eine Fußwallfahrt in die Wallfahrtsbasilika St. Georg, auch Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut genannt. Die Bezeichnung geht zurück auf ein Blutwunder, das sich im Jahr 1330 ereignet haben soll (dazu Kasten „Heiliges Blut“).

Allein schon aus diesem Grund könnte das Buch „Eine Wallfahrt nach Walldürn“ von C. Montanus für Seligenstädter Leser durchaus von Interesse sein, das der Logo-Verlag Eric Erfurth (Obernburg) in seinem Programm führt und auch während der Frankfurter Buchmesse (Halle 4.1 F 92) präsentiert. Es geht auf 196 Seiten (und einem ausführlichen Erläuterungsteil) um einen hochgestellten, unter Pseudonym auftretenden Kirchenmann, nämlich jenen C. Montanus, der nicht nur eine - ebenfalls - traditionsreiche Wallfahrt von der Bergstraße aus über Erbach, Michelstadt und Amorbach quer durch den Odenwald begleitet, sondern auch mit bisweilen recht deftigen Worten „ein bislang weitgehend unbekanntes Panorama der Region im 19. Jahrhundert“ schildert, so der Verlag (Kasten „C. Montanus im Zitat“).

Konkret geht es im Kontext des Buches um die durch die Aufklärung beförderte Trennung von Kirche und Staat im deutschen Kaiserreich. Im sogenannten Kulturkampf greift der preußisch und protestantisch geprägte Staat nach der Hegemonie über die in vielen Lebensbereichen präsente katholische Kirche. Unser Autor C. Montanus nun mischt sich unters wallfahrende Fußvolk. „Sein umfassender, 1878 in Mainz publizierter Bericht dieser viertägigen Pilgerreise vermischt religiöse Konfession und politische Kampfschrift mit der Schilderung von Land und Leuten“, fasst Verleger Eric Erfurth zusammen. „Es tobte ein Kulturkampf. Wallfahrten wurden zu Demonstrationszügen“, urteilt das Darmstädter Echo.

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei jenem hochgestellten geheimnisvollen Kirchenmann C. Montanus um Christoph Moufang (1817 bis 1890), einen römisch-katholischen Theologen, Politiker und Diözesanadministrator des Bistums Mainz, der am 19. Dezember 1839 in Mainz zum Priester geweiht wurde und ab 1840ff in Seligenstadt seine erste Anstellung als Kaplan hatte. Er soll in dieser Zeit auch am hiesigen Progymnasium unterrichtet haben. In den Folgejahren durchlief er mehrere weitere Stellen, bis ihn Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler 1851 zum Regens des neu gegründeten Mainzer Priesterseminars berief. „Trotz fleißiger Recherche“ war dem Autorenteam um Eric Erfurth die Seligenstädter Episode Moufangs verborgen geblieben. „Die Seligenstädter Kaplanstelle würde jedoch die für mich beim Lektorat sehr wunderliche Tatsache erklären, dass Seligenstadt bei dieser Wallfahrt zweimal eine besondere Erwähnung findet - obwohl die Strecke bekanntlich nicht durch dieses schöne Städtchen führt“, schreibt Erfurth an die OP-Redaktion.

Auf den Spuren der Pilger durch die Kroppacher Schweiz Zur Fotostrecke

In der Tat schildert der Autor nicht nur die Geschichte von Eginhard und Emma, der Tochter Karls des Großen, er bringt auch den Zusammenhang zu Michelstadt, dem Kloster Lorsch, der Seligenstädter Abteikirche, den dort aufbewahrten Gebeinen vieler Heiliger, darunter Petrus und Marcellinus, und den Ursprung der Seligenstädter Hymne, jenes „Selig sei die Stadt genant, wo ich meine Emma wiederfand“ aus dem Munde des Kaisers, zu Papier.

Nach dem Tod Bischof von Kettelers wurde Moufang im Jahr 1877 vom Domkapitel zum Bischof gewählt; doch wurde die Wahl von der großherzoglich-hessischen Regierung nicht bestätigt und er daher nicht geweiht. Moufang gehörte, das hat Wikipedia zusammengetragen, wie sein Onkel Adam Franz Lennig zu den Initiatoren der Katholikentage. Der erste fand 1848 in Mainz statt. Im Jahr 1868 wurde Moufang von Papst Pius IX. in die Kommission zur Vorbereitung des Ersten Vatikanischen Konzils (1869-1870) berufen. Moufang nahm auch aktiven Anteil am politischen Geschehen. Er gründete 1862 die Zentrumspartei Hessen und gehörte von 1871 bis 1890 der Zentrumsfraktion im Deutschen Reichstag an.

Über den oben genannten Adam Franz Lennig (1803 bis 1866), später Generalvikar und Domdekan des Bistums Mainz, können wir eine weitere Verbindung Moufangs nach Seligenstadt herstellen. Lennig wurde im Jahr 1839 Pfarrer in der Einhardstadt, soll bei seinem kurze Zeit später dort als Kaplan arbeitenden Neffen Christoph Moufang das Interesse an den religiösen Fragen jener Zeit geweckt haben.

Die Neuauflage des Walldürn-Wallfahrtsberichts ordnet Dr. Manuel Trummer im Anschluss an den Montanus-Text in den politischen und religionsgeschichtlichen Gesamtzusammenhang ein. Hinzu kommen Erläuterungen, die von Peter W. Sattler, Bernhard Springer und Eric Erfurth stammen. Ebenfalls im Anhang erhellen Editionsnotizen, Quellenverzeichnis und Ortsregister den Kontext, die Buchillustration (Scherenschnitte) stammt von Stefan Konrad (Aschaffenburg-Haibach).