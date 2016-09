Doppelpack durch Djordjevic

Verbandsliga: Ober-Roden besiegt Geinsheim mit 2:0 / Oberrad bleibt Vorletzter

Offenbach - In der Fußball-Verbandsliga Süd wartet Aufsteiger SC 1960 Hanau nach dem 1:2 im Neulingsduell beim FC 07 Bensheim bereits seit vier Begegnungen auf einen Sieg, holte zuletzt nur beim 2:2 gegen den FC Alsbach einen Zähler.

Dagegen verschaffte sich die TS Ober-Roden mit dem 2:0 gegen den SV 07 Geinsheim im Kampf um den Klassenerhalt ein wenig Luft. Die Spvgg. 05 Oberrad bleibt nach dem 1:4 gegen die SG Bruchköbel Vorletzter.

TS Ober-Roden - SV 07 Geinsheim 2:0 (2:0). „Das war eine ganz andere Körpersprache als zuletzt. Wir haben gekämpft, die Bälle gefordert, die taktische Ordnung stimmte“, sagte TS-Geschäftsführer Norbert Eyßen über die gute Vorstellung der Hausherren in der ersten Hälfte. Bereits nach 13 Minuten überwand Dejan Djordjevic den Geinsheimer Schlussmann nach Pass von Felix Schwab mit einem Heber, in der 33. Minute erhöhe er nach einem Hackentrick von Julian Obermeier mit einem Schlenzer ins lange Eck auf 2:0. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verpassten die Gastgeber mit einem Schuss an den Außenpfosten das 3:0 und ließen es anschließend etwas vorsichtiger angehen, um nicht den Anschlusstreffer zu kassieren. Die Abwehr der Rödermarker stand sicher, „Geinsheim bemühte sich, doch am Ende fehlte dem SV auch die Kraft“, sagte Eyßen. Zumal Geinsheims Torjäger Dominik Auer in der zweiten Hälfte verletzt ausschied.

TS Ober-Roden: Gkogkos - Obermeier (80. Profumo), Barowski, Strauss, Hesse, Schöppner, Kriegsch (72. Henkel), Schwab, Djordjevic, Kazimi (46. Klinger), Fritsch

Tore: 1:0, 2:0 Djordjevic (13., 33.) - Schiedsrichter: Kirschner (Mainz-Kastel) - Zuschauer: 120

FC 07 Bensheim - SC 1960 Hanau 2:1 (1:0). Als sich beide Mannschaften schon mit dem 0:0 zur Pause abgefunden hatten, wurde es nochmals hektisch. Zunächst brachte Fabio Hechler (42.) die Hausherren in Führung, dann forderten die Hanauer nach einem Foulspiel im Bensheimer Strafraum vergebens Strafstoß. In der zweiten Hälfte waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da erhöhte die Mannschaft von Trainer Ronny Borchers durch Luca Blüm sogar auf 2:0. Bensheim verpasste in der Folge das dritte oder sogar vierte Tor und damit die Entscheidung. So kamen die Hanauer nochmals in Spiel zurück, Jonathan Tesfaldet gelang per Freistoß sieben Minuten vor Spielende der 1:2-Anschlusstreffer. Die 60er warfen in den letzten Minuten nochmals alles nach vorne, der Ausgleich gelang den Gästen aber nicht mehr.

SC 1960 Hanau: Ersöz - Usta (56. Dauber), Takahashi, Saletnik, S. Yildiz, Parker, Mahboob (43. A. Kurt), Aslan, Grammel, Köksal (48. Boateng), Tesfaldet

Tore: 1:0 Hechler (42.), 2:0 Blüm (47.), 2:1 Tesfaldet (83.) - Schiedsrichter: Friedlein (Griesheim) - Zuschauer: 120

Spvgg. 05 Oberrad - SG Bruchköbel 1:4 (1:3). Die 05er wurden gleich zweimal kalt erwischt: Zunächst nach drei Minuten mit dem 0:1, dann nur zwei Minuten nach dem Ausgleich durch Sebhat Kahsay mit dem 1:2. Beide Gegentreffer fielen nach Unachtsamkeiten der Hausherren. „Wir hatten mehr vom Spiel, haben aber nicht das abgerufen, was wir können“, sagte Oberrads Spielausschuss Mario di Falco. Zwei Wechsel zu Beginn der zweiten Hälfte zeigten nicht die erhoffte Wirkung, nach dem vierten Gegentreffer in der 68. Minute war die Begegnung endgültig entschieden.

Spvgg. 05 Oberrad: Rosenstein - Worcester, Becker, Schneider, Di Gregorio, Santos (46. Shahzad), Schmelz, Azougagh, Kahsay (78. Tsuchiya), Taadou (46. Tewelde), Aalaoui

Tore: 0:1 Walter (3.), 1:1 Kahsay (29.), 1:2 Jajetic (31.), 1:3 Erdogan (45.), 1:4 Braus (68.) - Schiedsrichter: Meinhardt (Fulda) - Zuschauer: 180 - leo