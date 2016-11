Drei Treffer in Unterzahl

Gruppenliga: Seligenstadt II dreht Partie

+ © Patrick Scheiber Schöne Flugeinlage von Tim Müller, der hier zwar kein Tor erzielt, mit seinem Team Türk Gücü Hanau aber locker 6:1 beim VfR Kesselstadt um Torhüter Savas Öztürk gewann. - Foto: Scheiber © Patrick Scheiber

Offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost rückte Hanau 93 näher an den JSK Rodgau heran. Im Keller landete der FC Dietzenbach einen wichtigen Dreier. Türk Gücü gewann in Kesselstadt das Hanauer Stadtderby klar.

VfR Kesselstadt - Türk Gücü Hanau 1:6 (0:3). Vor nur 80 Zuschauern verlief das faire Derby sehr einseitig. „Das Einzige, was bei uns geklappt hat, war die Abseitsfalle“, sagte Kesselstadts Vorsitzender Thorsten Wolter. Die Hanauer spielten unter anderem läuferische Vorteile aus, der VfR machte viele Fehler. Michele Moschelli, Muharrem Katilmis und Blerim Petrovci trafen je zweimal für Türk Gücü. Abseits des Rasens wurde bekannt, dass einige Kesselstädter Spieler wegen der finanziellen Probleme ihres Klubs bereits als Winterzugänge bei Türk Gücü gehandelt werden.

VfR Kesselstadt: Öztürk - Daniel Cimen, Traband, M. Kurt, Koca (37. Kapar) - Eris, Kenan Kocak, Kaynak, T. Kurt, Efil - Nicodemus (46. El Homrani)

Türk Gücü Hanau: Tok - Korkmaz (66. Ilhan), Türkyilmaz, S. Günes, T. Günes - Günel, Müller, Petrovci, Kciku (75. Mulas) - Moscelli (51. Sungun), Katilmis

Tore: 0:1, 0:2 Moscelli (11., 36.), 0:3, 0:4 Katilmis (40./FE, 56.), 1:4 Eris (66.), 1:5, 1:6 Petrovci (70., 89.)

SV Pfaffenhausen - Sportfreunde Seligenstadt II 1:4 (1:0). Schon in der ersten Hälfte machte Seligenstadt eine ordentliche Partie. „Das 1:0 für Pfaffenhausen ist aus heiterem Himmel gefallen“, sagte Sportfreunde-Trainer Thomas Marton zum Schuss, der vom Innenpfosten den Weg ins Tor fand. „Davon haben wir uns nicht irritieren lassen, ebenso wenig von der Gelb-Roten Karte, die in unsere Drangphase in der zweiten Hälfte fiel“, so Marton. Als Seligenstadt beim Stand von 1:1 in Unterzahl spielte, drängte Pfaffenhausen auf den Sieg, ließ aber hinten die Räume zu groß werden. Das nutzten die Sportfreunde und erzielten drei Tore in Unterzahl.

Sportfreunde Seligenstadt II: Czaronek - Tauber, Eißmann, Knecht, Hochstein (34. Emge) - Losiewicz, Marton, Reinhard, Elbert (82. Eyrich) - Höfling, Pfister (72. Hoffmann)

Tore: 1:0 Sinsel (26.), 1:1 Pfister (50.), 1:2 Höfling (76.), 1:3 Reinhard (78.), 1:4 Höfling (90.+1) - Gelb-Rot: Marton (68./Seligenstadt)

VfR Wenings - Kickers Oberts-hausen 1:2 (1:2). Obertshausen siegte verdient, „wir hätten schon zur Pause höher führen müssen“, sagte Kickers-Sprecher Siggi Herth. Der Elfmeter zum 1:0 für Wenings war umstritten, brachte die Gästemannschaft von Trainer Marc Zimmermann aber nicht aus dem Konzept. Die wenigen gefährlichen Bälle des VfR griff Torhüter Lucas Bohn sicher ab. Hauptmanko blieb erneut, dass Obertshausen trotz seiner Möglichkeiten das Spiel nicht früher entschied. Auf schwer bespielbarem Platz stand damit am Ende ein knappes Resultat, das die Überlegenheit der Kickers unzureichend ausdrückte. „Wenn wir 4:1 oder 5:1 gewinnen, kann sich auch keiner beschweren“, sagte Herth.

Kickers Obertshausen: Bohn - König, Si. Prechtel, Cwielong, Höf - Christ, M. Dindorf - Schwaiger (76. Konczalla), Lang - Jenrich (90. Se. Prechtel), Lippolis (66. F. Dindorf)

Tore: 1:0 Rogozinaru (20./FE), 1:1 Schwaiger (35.), 1:2 M. Dindorf (42.)

Germania Klein-Krotzenburg - Viktoria Nidda 0:4 (0:1). Gegen den Mitfavoriten auf den Aufstieg verkaufte sich Klein-Krotzenburg zunächst ordentlich. Als es schon nach einem 0:0-Pausenstand aussah, ging Nidda jedoch in Führung. Im zweiten Abschnitt trumpfte die Viktoria noch stärker auf und stellte mit einem Tor kurz nach Wiederanpfiff die Weichen endgültig auf Sieg. Die Germania fand selbst kein Durchkommen.

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Tomic, Zocco, Zeiger, Herth (60. Losiewicz) - Schuschkleb, Eckert (62. Weih), R. Kaufmann, Biricik - Cofone, Iantorno (67. Protzel)

Tore: 0:1 Jo. Jung (39.), 0:2 Michel (47.), 0:3 Jo. Jung (52.), 0:4 Reiss (85.)

SG Rosenhöhe - JSK Rodgau 1:1 (0:0). Auf dem Kunstrasen ging die erste Hälfte an Tabellenführer JSK Rodgau, der unter anderem einen Lattentreffer durch Nico Klein verzeichnete. Auch Florent Hajzeraj hatte Chancen, traf nach einem feinen Spielzug jedoch erst fünf Minuten nach der Pause zum 1:0. Danach legte die Rosenhöhe zu und riskierte mehr. Das 1:1 durch Horst Russ war einerseits verdienter Lohn, andererseits sehr sehenswert: Volley schoss der Stürmer den Ball ins Netz – und traf einmal mehr gegen einen Klub aus Jügesheim, wie er es schon in den vergangenen Jahren regelmäßig gemacht hatte. Zwei Minuten vor Schluss vergab Luis Friedrichs eine Großchance zum 2:1 für Rodgau.

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Karagiannis, Harmanci, Durante (57. Mantagna) - Ballesteras, Curth, Bleibdrey, Meinschein - Fazio (71. Zola), Russ

JSK Rodgau: Fuhrmann - Dejanovic, Jung, Schweier, Binder - Goetze, Klein, Heegen (74. List), Sozzo - Thomas (82. Friedrichs), Hajzeraj (68. Mesquita)

Tore: 0:1 Hajzeraj (50.), 1:1 Russ (73.)

FC Dietzenbach - SV Somborn 2:1 (0:1). „Das war dramatisch“, sagte Dietzenbachs Sprecher Werner Marquardt, nachdem es eine Halbzeit lang danach aussah, als sollte Somborn die Punkte aus der Kreisstadt mitnehmen. „Wir sind in Hälfte eins nur hinterhergelaufen, kamen immer einen Schritt zu spät“, sagte Marquardt, der bei den Gästen unter anderem Tim Franz und Torschütze Egzon Shabani hervorhob. Nach einer Kabinenpredigt von FCD-Trainer Dragan Reljic und zwei Wechseln steigerte sich Dietzenbach nach der Pause und traf unter anderem zweimal die Latte. Fünf Minuten vor dem Ende markierte Roland Pauna erst das 1:1, ehe er in der 89. Minute das Spiel drehte. „Wegen der starken zweiten Hälfte geht unser Sieg in Ordnung“, sagte Marquardt.

FC Dietzenbach: Knecht - Maksutaj (60. Kale, Wieck, Rada, Fertr - El Issami (46. Rachidi), Awad - Amallah, Pentz - Fejzulahi (46. Weilmünster), Pauna

Tore: 0:1 Shabani (25.), 1:1 Pauna (85.), 2:1 Pauna (89.)

SG Marköbel - 1. Hanauer FC 1893 0:1 (0:0). Auf dem Marköbler Hartplatz war es schwierig, guten Fußball zu zeigen. „Es war insgesamt ein schwaches Spiel, in dem jede Mannschaft zwei, drei Chancen hatte“, sagte 93-Sprecher Hans Jung. Das Tor des Nachmittags erzielte Hanaus Enrico di Natale. Nach einem Eckball von der rechten Seite nahm er am Elfmeterpunkt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich und schoss in die lange Ecke. - jd

Hanau: Westenberger - Ransom, Cimen, Prümm, Bothor (46. Rafaat) - Ries (84. Gogol), Gischewski, Boos, Ünal - Damar, di Natale

Tor: 0:1 di Natale (60.)