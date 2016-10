Gruppenliga: FC Dietzenbach vor dem Verzweifeln

JSK Rodgau dreht Spiel, Seligenstadt siegt in Nidda

+ © A2/Peter Hartenfelser © A2/Peter Hartenfelser

Frankfurt - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost sicherte sich Aufsteiger VfR Kesselstadt (2:1 gegen Somborn) gestern wichtige Punkte im Tabellenkeller. Seligenstadt II und der JSK Rodgau gewannen. Der FC Dietzenbach haderte nach dem 2:2 gegen Mühlheim.

VfR Kesselstadt - SV Somborn 2:1 (0:0)

Im Kellerduell landete Kesselstadt unter seinem Interimstrainer Kenan Kocak den ersten Sieg. Alle Tore fielen in der Schlussphase, darunter das spektakulär per Seitfallzieher markierte 2:1 von VfR-Spieler Tolga Kurt. Gerade in Halbzeit eins hatten allerdings die Somborner einige Chancen, um auf die Siegerstraße zu gelangen. Kesselstadts Torwart Savas Öztürk verdiente sich mit mehreren Paraden eine gute Note. „Es war insgesamt ein hochklassiges Spiel“, lobte Kesselstadts Vorsitzender Thorsten Wolter beide Mannschaften. „Gerade nach der Pause war es ein offener Schlagabtausch.“

VfR Kesselstadt: Öztürk - Traband, Erhan, M. Kurt, Efil (73. Khesrawi) - El Homrani, Fazli - Kaynak, T. Kurt, Akat (55. Gültekin), Nicodemus (61. Eris)

Tore: 1:0 Erhan (79.), 1:1 Kalb (FE, 85.), 2:1 T. Kurt (90. + 3)

SG Germania Klein-Krotzenburg - SG Marköbel 1:1 (0:0)

Wie in der Partie zwischen Kesselstadt und Somborn stand es gestern auch in Klein-Krotzenburg lange 0:0. Es sei kein allzu attraktives Spiel gewesen, gab Germania-Trainer Wolfgang Kaufmann zu. „Beide Seiten hatten wenige Chancen. Marköbel hat aus einer guten Ordnung heraus und taktisch diszipliniert gespielt.“ Die Klein-Krotzenburger fanden dagegen nur einmal das richtige Mittel, brachten das 1:0 aber nicht über die Zeit. „Über die 90 Minuten gesehen war es ein gerechtes Unentschieden, auch wenn es sich für uns wegen des späten Gegentors natürlich nicht allzu gut angefühlt hat“, meinte Kaufmann.

SG Germania Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Eckert, Zeiger, T. Kaufmann, R. Kaufmann (68. Akcay) - Cofone (53. Herth), Schuschkleb, Tomic - Serra - Biricik (63. Weickinger), Zakarija

Tore: 1:0 Weickinger (76.), 1:1 Nacci (86.)

FC Dietzenbach - KV Mühlheim 2:2 (0:1)

„Es ist zum Verzweifeln“, meinte Werner Marquardt vom Dietzenbacher Spielausschuss und trauerte dabei dem spät verlorenen Sieg hinterher. „Den hätten wir aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gehabt.“ In Hälfte eins brachte Austine Okoro im Rahmen eines abseitsverdächtigen Spielzugs die Mühlheimer nach vorn, danach hatten Adib El Issami, Ismail Amallah und Roland Pauna für Dietzenbach sowie Okoro und Domenico di Rosa für die Kickers Viktoria weitere Chancen. Nach der Pause drehte der FCD das Spiel, kassierte nach einem Freistoß aus dem Halbfeld aber noch den Ausgleich.

Joker Michael Ennin war bei den Gästen erst drei Minuten vorher eingewechselt worden und stahl sich beim 2:2 im richtigen Moment am langen Pfosten davon.

FC Dietzenbach: Knecht - Rachidi (55. Rada), Weilmünster, Awad (61. Kale), Fertr - El Issami (84. Kolbüken), Bozkurt - Amallah, Seidemann - Pentz, Pauna

KV Mühlheim: Fetiqi - Bajioui, Muftawu, Michalke, Durgutovic (70. Chaudhry) - Camic (83. Ennin), Hajtic, M. Bouras, M. Vejzovic - di Rosa, Okoro

Tore: 0:1 Okoro (7.), 1:1 Pauna (74.), 2:1 El Issami (81.), 2:2 Ennin (86.)

Remis zwischen FC Dietzenbach und Mühlheim: Fotos Zur Fotostrecke

Viktoria Nidda - Sportfreunde Seligenstadt II 0:1 (0:0)

Die Gäste hielten die gefährliche Offensive der Viktoria über weite Strecken in Schach. Eine der wenigen Möglichkeiten vergab für die Hessenliga-Reserve nach zehn Minuten zudem Kevin Knecht, der zu lange mit dem Abschluss zögerte. „Beide Mannschaften haben sich danach keine klaren Chancen herausgespielt“, sagte Sportfreunde-Trainer Thomas Marton. Die entscheidende Szene begann eine Viertelstunde vor dem Ende mit einer Balleroberung im Mittelfeld: Dennis Tauber holte sich das Leder, spielte in die Schnittstelle der Niddaer Abwehr, Jannik Pfister startete durch und traf zum 1:0. Dass die Gäste danach den zweiten Treffer verpassten, rächte sich nicht. Wegen des leichten Plus’ an Chancen sei der Auswärtserfolg seiner Elf schlussendlich durchaus verdient, fasste Marton das Geschehen zusammen.

Sportfreunde Seligenstadt II: Czaronek - Schüßler, Tauber, Glaab, Eyrich - Losiewicz (60. Bauer), D. Marton, Elbert (71. Höfling), Knecht, Emge - Pfister (90. Agirtas)

Tor: 0:1 Pfister (76.)

VfR Wenings - JSK Rodgau 1:2 (1:0)

Für Spitzenreiter Rodgau entwickelte sich die Partie bei Aufsteiger Wenings zur unangenehmen Aufgabe - nicht nur wegen des Regens und Hagels vor Spielbeginn und der späteren Ampelkarte, sondern auch wegen der engagierten Spielweise des VfR. Dem spielte die frühe Führung zudem in die Karten. In der besten JSK-Phase nach der Pause drehte der Tabellenführer das Spiel noch um, ohne großen Glanz zu versprühen.

JSK Rodgau: Fuhrmann - Dejanovic, Schweier, Jung, Herrchen - Goetze, Klein - Fischer (84. Mesquita), Bayraktaroglu (73. Binder), Sozzo - Hajzeray

Tore: 1:0 Konecny (2.), 1:1 Sozzo (52.), 1:2 Bayraktaroglu (61.)

Gelb-Rot: Hajzeray (Rodgau, 65., Foulspiel)

Türk Gücü Hanau - FSV Bischofsheim 0:1 (0:1)

Ein früher, berechtigter und an Bischofsheims Michael Kohnke verschuldeter Foulelfmeter entschied das Spiel. „Es war keine besonders gute Partie, und es gab wenige Chancen“, sagte Türk-Gücü-Sprecher Mehmet Bayram. Zu allem Überfluss schied bei den Hanauern auch noch Michele Moscelli mit einem Nasenbein-Bruch aus.

Türk Gücü Hanau: Karacay - Korkmaz, Türkyilmaz, S. Günes, Tastan - Günel, Müller, T. Günes, Taous - Moscelli, Katilmis (Kciku)

Tor: 0:1 Attanin (FE, 4.)

SV Pfaffenhausen - Kickers Obertshausen 2:1 (0:1)

Späte Treffer, darunter ein Eigentor von Fabian Höf, brachten Obertshausen auf die Verliererstraße. Kickers-Spielausschuss-Mitglied Siggi Herth wollte dennoch nicht hadern: „Wir haben einige Konter schlecht zu Ende gespielt. Nach der Pause haben wir uns hinten reindrängen lassen und das Ergebnis verwaltet, anstatt auf das zweite Tor zu spielen.“ Pfaffenhausen habe den Druck erhöht, die Gegentreffer hätten sich angedeutet.

Kickers Obertshausen: Bohn - König, Si. Prechtel, Cwielong, Höf (88. Kouzouglidis) - Christ, F. Dindorf - Schwaiger, Lang - Jenrich, M. Dindorf (66. Lippolis)

Tore: 0:1 M. Dindorf (38.), 1:1 Höf (ET, 88.), 2:1 Neiter (90. + 1) jd