Geldstrafen für KV Mühlheim und Kesselstadt

Spieler für drei Spiele gesperrt

Offenbach - Das Regionalsportgericht hat das Urteil zu den Tumulten nach der Partie in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost zwischen der Kickers Viktoria Mühlheim und dem VfR Kesselstadt (2:2) am 29. September gefällt. Beide Vereine kamen glimpflich davon.

Nach dem Spiel kam es auf dem Weg in die Kabinen zu einer Rudelbildung, in der ein Mühlheimer „Zuschauer“ gegen einen Kesselstädter Spieler - der seinerseits verbal provoziert haben soll - handgreiflich geworden sein soll. Da es sich beim „Zuschauer“ aber um einen Mühlheimer Spieler handelte, der an diesem Tag nicht zum Einsatz kam, der Schiedsrichter ihn jedoch als unbekannten Zuschauer vermerkt hatte, konnte diese Attacke nicht verhandelt werden. Dies geschieht in einer späteren gesonderten Verhandlung. Mühlheim gab den Namen des Spielers preis.

Die Gastgeber wurden mit einer dreistelligen Geldstrafe belangt, weil sie nicht genügend Platzordner gestellt und diese nur unzureichend eingegriffen hatten. Zudem wurde der provozierende und dann attackierte Kesselstädter Spieler für drei Spiele gesperrt. Zudem muss auch der VfR einen niedrigen dreistelligen Betrag bezahlen. (jd)

