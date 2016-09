Gruppenliga: Hanau 93 klar im Aufwind

Druck wächst auf Dietzenbach

+ © Patrick Scheiber Stefano Amore (links) spielt mit dem FSV Bischofsheim beim FC Hanau 1893, Christopher Lang fährt mit Kickers Obertshausen zur SG Marköbel. - Foto: Scheiber © Patrick Scheiber

Frankfurt - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost setzen die SG Germania Klein-Krotzenburg und Hanau 93 am heutigen Mittwoch ihr Fernduell um den zweiten Platz fort. Der JSK Rodgau empfängt im Spitzenspiel Viktoria Nidda.

In Kesselstadt trat Coach Kemal Kocak von seinem Amt zurück.

SG Germania Klein-Krotzenburg - Türk Gücü Hanau (heute, 19 Uhr): Klein-Krotzenburg (3. Platz/20 Punkte) geht nach dem spielfreien Wochenende ausgeruht in die Partie gegen Hanau (10./13), das beim 1:2 gegen die KV Mühlheim noch gut davonkam.

Gerade die Defensive, bislang Prunkstück von Türk Gücü, war etliche Male nicht im Bilde. Noch gesperrt ist bei Hanau Alim Katilmis. Wieder ans Team heran arbeiten sich die Trainersöhne Robin und Tobias Kaufmann.

1. Hanauer FC 1893 - FSV Bischofsheim (heute, 19.15 Uhr):

Bei Hanau (2./22) stehen alle Zeichen auf Sturm – in den Spielen wie mit Blick auf den Angriff auf die Tabellenspitze. Die 93er ließen in Dietzenbach die Muskeln spielen, siegten mit 6:0 und haben personell noch einige Optionen. So sollte auch der defensivschwache FSV Bischofsheim (9./14) den Lauf kaum stoppen können.

SG Rosenhöhe - SV Somborn (heute, 19.30 Uhr):

Die Rosenhöhe (8./14) erlebte beim 0:3 in Hochstadt einen Rückschlag, ließ einige Chancen aus und verschoss in Person von Horst Russ sogar einen Elfmeter. „Das kann auch ihm mal passieren“, meint Tim Kleinschmidt vom SGR-Spielausschuss. Hinten luden individuelle Fehler den Gegner zu den Toren ein, „trotzdem steht unsere Defensive besser als in den vergangenen Jahren“.

Der SV Somborn (17./4) ist zwar Letzter, trat bislang aber konkurrenzfähig auf. Nach dem Trainerwechsel von Karl Müller zu David Neis hatte man sich im Freigerichter Ortsteil dennoch einen Platz in der oberen Tabellenhälfte versprochen.

JSK Rodgau - Viktoria Nidda (heute, 19.30 Uhr):

Während Rodgau (1./26) seiner Favoritenrolle bislang gerecht wurde, startete Nidda (4./19) schlecht, ist nun aber auf dem Weg an die Spitze. Auch Torjäger Jannik Jung kommt in Fahrt. Beim JSK ähnelt Trainer Andreas Humbert derzeit einer Gebetsmühle: „Wir schleppen das alte Leid der schlechten Chancenverwertung mit uns rum.“

FC Hochstadt - Sportfreunde Seligenstadt II (morgen, 19.30 Uhr):

Die Hochstädter (5./18) sind favorisiert und stehen bislang vor allem hinten stabil, während vorn Stürmer Metin Oymak für die Tore sorgt (6). Auch Ilker Bicakci (fünf Treffer) ist schon wieder in guter Verfassung. Die Seligenstädter (12./10) ließen mit dem 2:2 gegen Spitzenreiter JSK Rodgau aufhorchen. „Wir waren dabei dem 3:1 näher als der Gegner dem 2:2, hatten in der ersten Hälfte aber eine zu hohe Fehlerquote“, meint Sportfreunde-Coach Thomas Marton.

SG Marköbel - Kickers Obertshausen (morgen, 19.30 Uhr):

Obertshausen (7./16) reist mit der viertstärksten Abwehr zur zweitschwächsten Offensive der Liga – viele Gegentore müssen die Kickers also kaum befürchten. Vor allem aber hinterließen sie in den vergangenen Wochen einen starken Eindruck.

Bilder: 1893 Hanau siegt im Stadtderby gegen Türk Gücü Zur Fotostrecke

FC Dietzenbach - VfR Wenings (morgen, 19.30 Uhr):

Die beim 0:6 gegen Hanau indisponierten Dietzenbacher (16./5) sind gegen Wenings (13./6) fast schon zum Siegen verdammt – ansonsten droht bis zur Winterpause ein Abstiegsplatz. Am VfR würde der FCD im Falle eines Dreiers vorbeiziehen, könnte nochmal den Anschluss ans Mittelfeld herstellen.

KV Mühlheim - VfR Kesselstadt (morgen, 19.30 Uhr):

Vor dem Wochentags-Spieltag gab es den ersten Trainerrücktritt dieser Saison: Beim Aufsteiger VfR Kesselstadt (14./6) warf Trainer Kemal Kocak nach dem 0:3 gegen Oberts-hausen das Handtuch. In Kürze soll sein Nachfolger präsentiert werden. Der muss vor allem die lahmende Offensive – mit fünf Toren die schwächste der Liga – wieder beflügeln. Nach zwei Aufstiegen erleben die Kesselstädter erstmals wieder eine Krise. Die wollen die Mühlheimer (6./17) verschärfen. KVM-Coach Raduan Belaajel stellt aber klar: „Wir sind noch kein Spitzenteam, wir sind ein gutes Mittelfeld-Team. Unsere Chancenverwertung war beim 2:1 bei Türk Gücü Hanau katastrophal.“ (jd)