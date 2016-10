SC Hessen fehlen alle drei Nationalspieler

Hessenliga: Alikhil und Amiri spielen mit Afghanistan in Malaysia, Amani ist verletzt / Schlusslicht Viktoria Urberach erwartet starke Alzenauer

Offenbach - Bei den Fußball-Hessenligisten SC Hessen Dreieich und Viktoria Urberach stehen Veränderungen in der Startformation an. Die Sportfreunde Seligenstadt sind spielfrei.

Egal wie das Spiel beim KSV Baunatal endet – bei fünf Punkten Vorsprung ist der SC Hessen Dreieich auch nach diesem Wochenende noch Tabellenführer der Fußball-Hessenliga. Natürlich wollen die Dreieicher ihren Vorsprung dennoch weiter ausbauen.

Den Rückstand nicht noch größer werden lassen will Viktoria Urberach, das als Schlusslicht bereits zehn Punkte hinter dem rettenden Ufer zurückliegt.

Die Partie der Sportfreunde Seligenstadt bei Rot-Weiß Hadamar wurde auf den 10. Dezember verlegt, weil die Rot-Weißen heute (19 Uhr) ein Freundschaftsspiel gegen den Erstligisten FSV Mainz 05 bestreiten.

KSV Baunatal - SC Hessen Dreieich (Sa., 15.00). „Da haben wir einen schweren Brocken vor der Brust, der zuletzt ebenfalls fünf Tore erzielt hat“, sagt Hessen-Trainer Rudi Bommer. Zumal die Dreieicher personell umbauen müssen: Zubayr Amiri und Abassin Alikhil sind mit der afghanischen Nationalmannschaft in Malaysia, bestreiten dort am Sonntag ein Länderspiel, kehren erst am nächsten Donnerstag zurück. Nationalspieler Nummer drei, Khaibar Amani, trat die Reise verletzungsbedingt nicht mit an. Danny Klein absolvierte unter der Woche aufgrund einer Prellung nur Lauftraining, Christian Eckerlin ist nach seiner Rotsperre wieder spielberechtigt. Offen ist erneut der Einsatz von Youssef Mokhtari.

„Wir mussten bisher fast immer die Startformation umbauen. Aber der Kader hat in der Breite eine gute Qualität“, erklärt Bommer. Lediglich Blerton Muca „hinkt ein wenig hinterher, da erwarte ich noch einen Schub.“

Und auch wenn der Spitzenreiter in Baunatal seine Startformation erneut umbauen muss, fordert der Ex-Profi: „Der Gegner soll sich nach uns richten.“

Viktoria Urberach - Bayern Alzenau (Sa., 15.00). Mit den Unterfranken treffen die Urberacher ausgerechnet auf die Mannschaft, die am vergangenen Doppelspieltag binnen drei Tagen mit dem TSV Lehnerz und Eintracht Stadtallendorf gleich zwei Titelaspiranten abwatschte – jeweils mit 4:1. „Da kommt eine Mannschaft, die gerade einen absoluten Lauf hat und Tore am Fließband erzielt“, sagt Viktoria-Co-Trainer Marco Saul. „Aber das ist auch ein Gegner, gegen den wir uns möglicherweise leichter tun.“ Mit der nötigen Einstellung und Konzentration wollen die Rödermarker das Spiel gegen den Tabellenvierten lange offen gestalten und auf ihre Chance lauern. Samir Haruna muss nach seiner Rotsperre in Frankfurt noch ein Spiel zuschauen, Giuseppe Serra ist mit Gelb-Rot ebenfalls gesperrt. „Zum Glück waren Mark Dillmann und Julian Ludwig gegen Hadamar wieder in Kader, da haben wir noch einmal wichtige Alternativen dazubekommen“, meint Saul. Zudem ist Elmir Muhic (ehemals FSV Frankfurt) erstmals für die Urberacher spielberechtigt und könnte die Defensive verstärken. Dem Bosnier fehlt allerdings die nötige Spielpraxis. - leo