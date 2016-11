Kein Fußball in Obertshausen

Platz gesperrt

Obertshausen - Die Stadtverwaltung Obertshausen hat am Freitag laut Kreisfußballwart Jörg Wagner aufgrund der anhaltenden Regenfälle die Fußballplätze im Sportzentrum für dieses Wochenende komplett gesperrt.

Bedeutet für die Aktiven: Die Partie der Gruppenliga Frankfurt Ost zwischen den Kickers und dem FC Hochstadt am Freitagabend fiel aus. Auch die Partie der Reserve in der Kreisliga A West gegen den FC Fortuna Offenbach muss neu angesetzt werden. Die Stadt Dietzenbach hat laut Wagner nur die Rasenplätze gesperrt. Die Partien der Dietzenbacher Clubs können am Wochenende aber eventuell auf den Hartplätzen stattfinden. Die Stadt Offenbach hat nur für Übungseinheiten am Freitag die Fußballplätze gesperrt. Ob sie sie am Wochenende für die Spiele wieder frei gibt, ist laut Wagner offen. (app)

