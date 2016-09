Kickers kombinieren wie in der Bundesliga

Gruppenliga Frankfurt Ost: Aschenbach hält Klein-Krotzenburgs Sieg fest / KV Mühlheim bezahlt 1:0 teuer / Damar erlöst Hanau 93 spät

Offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost verteidigte Germania Klein-Krotzenburg am Sonntag Platz zwei. Siegreich waren auch die Spitzenteams JSK Rodgau und Hanau 93, dazu die KV Mühlheim und Kickers Obertshausen.

Der FC Dietzenbach musste sich mit einem Remis begnügen.

SG Germania Klein-Krotzenburg - VfR Kesselstadt 2:0 (1:0). „Das Spiel hatte mehrere unterschiedliche Phasen“, sagte Germania-Trainer Wolfgang Kaufmann. In der ersten halben Stunde hatte Klein-Krotzenburg klar die Oberhand, verpasste es bei mehreren guten Chancen aber, eine deutliche Führung zu erzielen. Vor und nach der Pause ließen es die Gastgeber etwas schleifen, ohne dass Kesselstadt daraus Kapital zu schlagen vermochte. Sogar einen Strafstoß nutzten die Gäste nicht - unter anderem wegen dieser Parade wurde Germania-Torwart Marcel Aschenbach zu einem der Sieggaranten im Duell der beiden Aufsteiger. Erst nach dem 2:0 und der Ampelkarte für den VfR hatte Kaufmann das Gefühl, dass der Dreier nicht mehr in Gefahr geraten würde.

SG Germania Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Arnold, Zeiger, Zocco (46. Herth), Eckert (87. R. Kaufmann) - Cofone, Schuschkleb, Tomic - Serra - Biricik (54. Protzel), Zakarija

VfR Kesselstadt: Öztürk - Traband, Erhan, Naouassi, Efil - Topcu (50. Eris), Fazli (70. El Homrani) - T. Kurt, Akat, M. Kurt, Kaynak

Tore: 1:0 Zakarija (23.), 2:0 Serra (65.)

Gelb-Rot: - / Erhan (Foulspiel/71.) - Besonderes Vorkommnis: Aschenbach (Germania) hält FE von Erhan (53.)

1. Hanauer FC 1893 - Sportfreunde Seligenstadt II 2:0 (1:0). In der ersten Halbzeit dominierte Hanau klar und hätte deutlich mehr als den einen Treffer zustande bringen müssen. „Wir hatten eine Fülle von Torchancen, mindestens fünf Hochkaräter“, so 93-Sprecher Hans Jung. Gegen seinen Ex-Verein Seligenstadt hätte allein Enrico di Natale vorzeitig für die Entscheidung sorgen können, vergab aber gleich dreimal in aussichtsreicher Position. Im zweiten Durchgang machte sich bei Hanau dann der Kräfteverschleiß bemerkbar, die Sportfreunde hatten zwei dicke Gelegenheiten zum 1:1. Erst umspielte Jannik Pfister Hanaus Torhüter Jens Westenberger, schoss das Leder dann aber über den verwaisten Kasten. Dann scheiterte noch Marcus Willand an Westenberger. Patrick Gischewski legte in der Schlussminute das zweite Hanauer Tor von Kahraman Damar auf, der den Favoriten erlöste.

1. Hanauer FC 1893: Westenberger - Prümm, Herpich, Bothor, Jakicevic - Boos - Renner (70. Raafat), Damar, Gischewski - Gogol (82. Ries), di Natale (77. Ünal)

Sportfreunde Seligenstadt II: Czaronek - Schüßler, Tauber, Glaab, Eißmann - D. Marton, Eyrich (57. Emge) - Salii, Willand - Bauer (60. Elbert), Pfister

Tore: 1:0 Prümm (6.), 2:0 Damar (90.)

SG Marköbel - FC Dietzenbach 2:2 (2:1). Im Spiel der Kellerkinder gingen die Dietzenbacher durch einen Treffer von Ismail Amallah in Führung. Allerdings schien sich der FCD gedanklich zu früh in die Pause zu verabschieden: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte drehte Marköbel durch einen Doppelschlag das Spiel. Amallah sicherte den Kreisstädtern vom Punkt zwar noch einen Zähler - der war ob der Tabellenlage für beide Seiten jedoch kaum befriedigend.

FC Dietzenbach: Knecht - Perri, Wieck, Rada, Awad - Bozkurt, El Issami (75. Tatar) - Amallah, Pentz - Rachidi (46. Bozkurt), Maksutaj (46. Fejzulahi)

Tore: 0:1 Amallah (8.), 1:1 Schwarzer (45. + 1), 2:1 Heere (45. + 2), 2:2 Amallah (63./FE,)

JSK Rodgau - Türk Gücü Hanau 3:1 (1:0). Abermals nutzte Rodgau vor allem in der ersten Hälfte mehrere gute Chancen nicht, abermals sollte sich dies nicht rächen. In der Phase nach dem Seitentausch hatten die Hanauer ihre besten Situationen, dann zeigte JSK-Trainer Andreas Humbert mit seinen Wechseln ein glückliches Händchen. Nach etwa einer Stunde bekamen die Gastgeber die Partie wieder besser in den Griff. Florent Hajzeray dankte dem Coach seine Einwechslung mit einem Tor. Für Türk Gücü schaffte Michele Moscelli in der Nachspielzeit immerhin das Kunststück, gegen den Jügesheimer Kultur- und Sportverein einen Treffer zu markieren. JSK-Schlussmann Martin Fuhrmann musste im neunten Spiel erst zum zweiten Mal hinter sich greifen.

JSK Rodgau: Fuhrmann - Binder, Jung, Schweier, Goetze - Bayraktaroglu, Herrchen - Klein (80. List), Sozzo (65. Heuer) - Fischer (67. Hajzeray), Thomas

Türk Gücü Hanau: Tok - Korkmaz, Türkyilmaz, Ilhan, Tastan - Günel, Müller, T. Günes, Aydemir - Moscelli, Taous

Tore: 1:0 Goetze (43.), 2:0 Hajzeray (72.), 3:0 Thomas (78.), 3:1 Moscelli (90.+2)

KV Mühlheim - SV Pfaffenhausen 1:0 (1:0). Die Mühlheimer überzeugten trotz des Sieges nicht, „das war mit die schlechteste Saisonleistung“, sagte Trainer Raduan Beelajel. Den Sieg gegen den weitgehend harmlosen Gast, der sich im zweiten Abschnitt immerhin zurück in die Partie kämpfte, bezahlte die Kickers Viktoria aber teuer: Für Senad Durgutovic endete der Nachmittag aufgrund einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus, Mirnes Vejzovic zog sich eine Knieverletzung zu und auch Keeper Onur Kayayurt musste angeschlagen ausgewechselt werden. Domenico di Rosa schoss das Siegtor nach Vorlage von Austine Okoro, verpasste vom Punkt aber das 2:0.

KV Mühlheim: Kayayurt (61. Fetiqi) - Boujraf, Camic, M. Vejzovic (15. Muftawu), Michalke - Durgutovic (45. Bajioui), Hajtic - Nocerino, M. Bouras, Okoro - di Rosa

Tor: 1:0 di Rosa (38.) - Besonderes Vorkommnis: di Rosa (Mühlheim) schießt Foulelfmeter über das Tor (80.)

FSV Bischofsheim - Kickers Obertshausen 1:5 (0:4). Nicht nur im furiosen ersten Abschnitt, als Obertshausen bei den sogar leicht favorisierten Bischofsheimern vier Treffer markierte, überzeugten die Gäste. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute dynamisch und schnell nach vorn gespielt, haben schöne Kombinationen wie in der Bundesliga gezeigt und eine Flanke nach der anderen reingebracht“, war Siggi Herth vom Obertshausener Spielausschuss voll des Lobes für die Mannschaft. Mittelfeldmann Philipp Christ trug sich als einziger Spieler zweimal in die Liste der Torschützen ein.

Kickers Obertshausen: Firgens - König, Si. Prechtel, Se. Prechtel, Lang (79. Jenrich) - Christ, F. Dindorf - Schwaiger, Kouzouglidis (59. Lippolis) - Konczalla, M. Dindorf (59. Selmanovic)

Tore: 0:1 Christ (11.), 0:2 Se. Prechtel (14.), 0:3 Kouzouglidis (29.), 0:4 Christ (45.), 1:4 Andrejic (77.), 1:5 F. Dindorf (87.) - jd