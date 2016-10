Kreisliga A-Ost: Drei Blahut-Tore reichen Hausen nur zum Remis

Spitzenreiter SG Nieder-Roden baut Vorsprung aus, Bülbül trifft vier Mal für Bieber

Offenbach - In der Fußball-Kreisliga A Offenbach Ost baute Primus SG Nieder-Roden mit einem 2:0 in Mainflingen seine Führung aus, da Verfolger Teutonia Hausen beim Türk SC Offenbach nur zu einem 3:3 kam.

TSG Mainflingen - SG Nieder-Roden 0:2 (0:1)

Gegen den Tabellenführer hatten die Mainflinger die größeren Spielanteile. „Trotzdem konnten wir uns nur eine Torchance im ganzen Spiel erarbeiten. Gegen die sehr erfahrenen Spieler aus Nieder-Roden, die spielerisch etwas besser waren als wir, geht die Niederlage in Ordnung“, musste Mainflingens Sprecher Harald Seibert zugeben.

Mainflingen: Bartke; Thomas, H. Drinhaus, Bernard, Zaig, Zöller, Bahadou, Schwarzkopf, Wekamp, Karg, Castro (Bruns, Korodorow, Strack)

Nieder-Roden: Piesker; Berger, Scharnagl, Leue, Niklarz, Demirtas, Mesic, G. Sinan, Müller, Y. Sinan, Wöll (Fehlberg)

Tore: 0:1 Müller (32.), 0:2 Mesic (74.) -

Besonderes Vorkommnis: Bartke (Mainflingen) hält Foulelfmeter von Mesic (42.)

Türk. SC Offenbach - Teutonia Hausen 3:3 (1:2)´

Drei Tore schoss David Blahut für die Teutonia, doch sprang nur ein Unentschieden für den Tabellenzweiten heraus. „Da war für uns sogar noch mehr drin gewesen in diesem Kick-and-Rush-Spiel, aber dafür sind wir in der Defensive einfach zu anfällig“, sagte Türk- SC-Sprecher Kerim Acikel.

Türk. SC: Bulut; Balci, Günaydin, Hakki, Chaudhry, Sahin, Issah, Ertugrul, Ilnem, Durur, Ucar (Kilitci, Uca, Sahinler)

Hausen: Walter; Beqiraj, Neuder, Lorenzo Sanchez, J. Blahut, D. Blahut, Teich, Ciesielski, A. Mandel, S. Mandel, Holzhacker (Scheiner, Schier, Düsgün)

Tore: 1:0 Balci (25.), 1:1, 1:2 D. Blahut (36., 45.), 2:2 Issah (53.), 2:3 D. Blahut (66.), 3:3 Sahinler (75.)

FC Germania Bieber - SV Zellhausen 6:2 (2:2)

Mann des Tages für Bieber war Erkan Bülbül, der vier Tore erzielte. „Wenn die Mannschaft ihn nicht so gut in Szene gesetzt hätte, hätte er nicht so glänzen können“, sagte Germania-Trainer Sami Khederzadeh.

Bieber: Peter; Kösen, Wehner, Zinser, Bülbül, Gulzar, El Fatimi, Bär, Fazel, Santalucia, Lamalam (Khederzadeh,

Zellhausen: Milazzo; Rückert, Amann, Hitzel, Schlett, Nietschmann, Ackermann, Gerfelder, Müller, Mailänder, Simon (Topal, Werner, Büttner)

Tore: 1:0 Bülbül (12.), 1:1 Müller (13.), 2:1 Bülbül (16.), 2:2 Ackermann (22.), 3:2 Zinser (49.), 4:2, 5:2 Bülbül (77., 84.), 6:2 Khederzadeh (87.)

Spvgg. Hainstadt - Gemaa Tempelsee 5:5 (3:2)

„Es ging hin und her, aber gerade nach der Pause wurden wir überrannt und sind nur noch glücklich zum 5:5 gekommen“, sagte Hainstadts Trainer Christian Eisert, der vom „letzten Aufgebot“ sprach. „Wir haben mit vier A-Jugendlichen und einem 18-jährigen Keeper, der eigentlich kein Torwart ist, gespielt.“

Spvgg. Hainstadt: Bräutigam; Spitznagel, Griehl, S. di Falco, Reitz, Trageser, Mandel, Yavus, Jung, Merget, Pistritto (Wurbs, Koster)

Tempelsee: Waffender; Wietschinski, Bulone, Fernandez, Bantis, Shala, Krasnici, S. Di Vivo, Can, Acikel, A. Di Vivo (L. Borelli, S. Borelli)

Tore: 1:0 Griehl (4.), 1:1, 1:2 Can (9., 16.), 2:2, 3:2 Pistritto (19., 25.), 3:3 Acikel (47.), 3:4 Krasnici (51.), 3:5 Bantis (71.), 4:5 Griehl (75.), 5:5 Jung (90.)

TSV Lämmerspiel - SG Hainhausen 1:3 (1:1)

Kurz vor der Pause fiel der überraschende Ausgleich für Hainhausen. „Der Knackpunkt des Spiels war der doppelte Platzverweis. Nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung bekamen sich unsere Spieler Viktor Berbece und André Reinhard nicht mehr ein und wurden beide wegen Meckerns vom Platz gestellt. Danach war für uns das Spiel gelaufen“, sagte Lämerspiels Sprecher Reiner Nickel.

Lämmerspiel: Heiter; Palumbo, Kusch, Breyer, Noiva Almeida, Ascione, Berbece, Schwan, Markus Bormann, Reinhard, Heinz (Picard, Dieter, Vitale)

Hainhausen: Graf; Schimidt, Kühn, Kafka, Müller, Llorente, Langer, Oduro, Darici, Kern, Demel (Kullmann, Egerer)

Tore: 1:0 Noiva (5.), 1:1 Langer (42.), 1:2 Llorente (51.), 1:3 Oduro (78.) - Rot: Reinhard (Lämmerspiel, 67. Meckern) - Gelb-Rot: Berbece (Lämmerspiel, 67./Meckern), Müller (Hainhausen, 71./Foulspiel)

Spvgg. Dietesheim II - Espanol Offenbach 0:3 (0:0)

Nach ausgeglichener ersten Hälfte war Dietesheim nur noch in der Defensive. „Wir standen hinten bis zur 80. Minute sehr gut, aber dann zeigte sich unsere mangelnde Erfahrung und wir fingen noch drei Tore“, sagte Dietesheims Trainer Benjamin Crnaric.

Dietesheim: Kimmel; Zimmermann, Steier, Freudenberg, Crnaric, Firlus, Tanfal, Brucia, Riouch, Tas, Specht (Petri, Walter, Elsässer)

Espanol: Hartmann; Sozzo, Heidmann, Temizsoy, Badzura, Castillo, F. Ganss, El Krafli, Njel, S. Ganss, Mohebbi (Levy, Martin, Gündüz)

Tore: 0:1 Gündüz (81.), 0:2 Levy (86.), 0:3 Sozzo (90.+1)

TuS Froschhausen - Alemannia Klein-Auheim 3:2 (1:0)

Nach dem 3:0 war das Spiel eigentlich entschieden. „Wir haben danach nichts mehr gemacht und damit Klein-Auheim noch einmal aufgebaut, so dass es zum Schluss noch mal unnötigerweise knapp wurde. Aber das ändert nichts am hochverdienten Sieg“, sagte Froschhausens Sprecher Lukas Knedlik.

Froschhausen: Basgier; Czmok, Colucci, Gerheim, Kessler, Lemens, Walter, Scherer, Hark, Hansen, Klober (Schönherr, Burkard, Schwender)

Klein-Auheim: Aksit; Roth, Delarue, Weigand, Dacco, Dörr, Reiner, Mule, Horch, Salg, Crass (Koppen, Schneider, Sturm)

Tore: 1:0 Kloiber (32.), 2:0 O. Walter (54.), 3:0 Hark (77./FE), 3:1 Roth (82.), 3:2 Crass (87.)

TSV Dudenhofen II - SKG Rumpenheim 1:2 (1:2)

Im Kellerduell setzten sich die Offenbacher verdient durch. „In den ersten zehn Minuten haben wir Druck gemacht, aber danach nur noch Angsthasenfußball gespielt und uns die Niederlage selbst zuzuschreiben“, sagte Dudenhofens Trainer Christian Cimen, der auf vielen Positionen improvisieren musste.

Dudenhofen: Walter; Dauth, Fischer, Hrbaty, Kitzinger, Stenger, Garnatz, Bauer, Kusnezow, Cimen, Nieuzylla (Bärmann, Cipak, Rau)

Rumpenheim: Wissel; Birk, Kramer, A. Werber, Göllner, Jahnel, Hart, L. Werber, Breitenbach, Maul, Schäfer (Schweigert, Ciftci, Knippschild)

Tore: 0:1 Maul (19.), 1:1 Nieuzylla (25.), 1:2 Breitenbach (39./FE) - stef

Rubriklistenbild: © dpa