Neu-Trainer Erber über die Fußballfrauen des FC Mittelbuchen

+ Wollen wieder jubeln: Die Hessenliga-Frauen des FC Mittelbuchen um Katharina Wolf (links). - Fotos (2): Scheiber

OFFENBACH - Bei der 2:5-Pleite am vergangenen Wochenende gab Trainer Oliver Erber (50) sein Debüt auf der Trainerbank des 1. FC Mittelbuchen in der Frauen-Hessenliga. Von Lars Herd

Zuvor betreute der Ex-OFC-Profi die Frauenteams des FFC Frankfurt II, TGM SV Jügesheim und der U17 von Eintracht Frankfurt. Im Interview spricht er über seine dreijährige Auszeit und den Umgang mit dem neuen Team.

Herr Erber, wie bewerten Sie das erste Spiel als Trainer in Mittelbuchen?

Generell bin ich zufrieden mit der Leistung. So blöd es sich auch anhört, aber wir waren nicht schlechter als Gläserzell. Wenn man nur die ersten 60 Minuten nimmt, hätten wir eigentlich sogar 5:2 führen müssen. Aber wenn du hinten stehst, verlierst du so ein Spiel dann eben. Dazu kam dann noch, dass auch ihre Torhüterin zwei Dinger abgewehrt hat, die sie so wohl nie wieder halten wird. Am Ende waren unsere individuellen Fehler entscheidend für die Niederlage. Die gilt es nun abzustellen.

Ihre Mannschaft gilt als „untrainierbar“. Was sind Ihre ersten Eindrücke?

Da muss ich ganz klar widersprechen. Die Mannschaft ist definitiv trainierbar. Es ist natürlich wichtig, wie man mit den Frauen umgeht. Für einen jungen Mann ist das manchmal wirklich schwierig, da ist viel Erfahrung nötig. Zumal die Frauen hier ja auch Fußball spielen können, die Hessenliga ist eben schon eine andere Hausnummer als eine unterklassige Liga. Es ist wichtig, ihnen seine Vorstellungen klar mitzuteilen und Regeln aufzustellen, die eingehalten werden müssen. Jedenfalls sind die Frauen im Training sehr willig und das ist wichtig.

Was haben Sie sich mit dem Team vorgenommen?

Zunächst möchte ich einmal die Spielerinnen richtig kennenlernen. Ich bin ja erst seit kurzem hier. Die ersten Eindrücke gefallen mir aber auf jeden Fall. Da sind einige gute Fußballerinnen im Team, wir haben hier eine klasse Mannschaft. Wir arbeiten Schritt für Schritt. Vor allem geht es jetzt darum, Punkte zu sammeln, danach sehen wir weiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, da unten wieder rauszukommen.

Sie haben zuletzt drei Jahre pausiert. Wieso?

Ich habe einfach mal eine Pause gebraucht. Manchmal ist es wichtig, etwas Abstand zu finden. Es ist ganz schön, nicht bei jedem Wind und Wetter auf dem Sportplatz zu stehen. So konnte ich selbst entscheiden, wann ich mir ein Spiel anschaue. Zumindest wollte ich etwas kürzertreten und ein wenig Ruhe vom Fußball haben. Das habe ich nun getan und kann ausgeruht die neue Aufgabe angehen.

Haben Sie schon ein Spiel Ihrer Mannschaft gesehen, bevor Sie hier Trainer wurden?

Ja, ein paar Mal war ich in der vergangenen Saison als Zuschauer hier. Auch diese Saison habe ich schon ein Spiel gesehen. Wie es der Zufall will, war es die Partie gegen den MFFC Wiesbaden. Zwei Tage später bin ich hier dann Trainer geworden. Aber da gab es wirklich keinen Zusammenhang. Ich schaue mir öfter mal Hessenligaspiele an. In Wiesbaden habe ich schon als Scout gearbeitet, da wollte ich sie mir auch mal wieder anschauen. Das war dann auch der entscheidende Punkt, wieso ich bei dem Spiel da war.

Wie kam es zu dem Kontakt?

Als man mich bei dem Spiel gesehen hat, gab es Gerüchte, dass ich das Traineramt übernehmen werde. Aber das war wirklich zufällig. Als Daniel Williams dann zurückgetreten war, ging alles ganz schnell. Der Vorstand von Mittelbuchen hat mich angerufen und bei mir nachgefragt. Und dann war ich hier.