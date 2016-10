Gruppenliga: KV Mühlheim geht in die A-Liga

Rückzug zum Rundenende beschlossen

Mühlheim - Der erste Absteiger in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost steht bereits nach dem 15. Spieltag fest: Kickers Viktoria Mühlheim hat beeim Hessischen Fußball-Verband beantragt, in der kommenden Saison mit ihrer ersten Mannschaft zwei Klassen tiefer in der Kreisliga A Offenbach-Ost anzutreten. Von Jens Dörr

Die aktuelle Saison will der Verein noch zu Ende spielen. Durch den Antrag während der laufenden Runde wird Mühlheim nach dem letzten Spieltag aber auf den letzten Tabellenplatz gesetzt, womit sich die Zahl der sportlichen Absteiger um einen reduziert. „Es geht bereits seinen offiziellen Weg“, sagt Michael Michalke, der bei der Kickers Viktoria sowohl Erster Vorsitzender als auch Kassenwart als auch Vorsitzender des Spielausschusses ist. Den Verband hat der Verein in der vergangenen Woche über den Neuanfang zur Saison 2017/18 ebenso in Kenntnis gesetzt wie Trainer Raduan Belaajel und die noch rund 35 Spieler der ersten und zweiten Mannschaft.

Hauptgründe seien einerseits „der organisatorische Aufwand“, der eine höhere Amateurklasse wie die Gruppenliga mit sich bringt. Zumal die Arbeit auf zu wenigen Schultern liege. „Uns fehlt vor allem fast komplett der Mittelbau der 40- bis 60-Jährigen“, sagt Michalke. Die Hauptlast trügen einige über 70-jährige Mitglieder und die 18 Trainer der Juniorenteams. „Von der Wirtschaftlichkeit der Gruppenliga will ich erst gar nicht reden“, so Michalke. Bereits nach dem Abstieg aus der Verbandsliga hatte die Kickers Viktoria ihr Erstmannschaftsbudget deutlich reduziert. „Wir sind finanziell aber keinem etwas schuldig geblieben“, betont Michalke. Die Mannschaft habe zuletzt aber „zu viele Legionäre“ gehabt, „das wird von unserem Publikum nicht angenommen. Die Bindung von Dritten an unseren Verein hat in den vergangenen Jahren nachgelassen.“

Aus den beiden jetzigen Mannschaften soll das neue A-Liga-Team geformt werden. Einige Zusagen auch aus dem Erstmannschaftskader lägen bereits vor. „Wir wollen in der A-Liga kein Kanonenfutter sein“, kündigt Michalke an. Freilich könne es bereits im Winter auch zu Abgängen gerade aus der ersten Mannschaft kommen. Sowohl mit der ersten als auch der zweiten Mannschaft wolle man die Runde aber zu Ende bringen. Die Frage ist aber natürlich, mit welcher Motivation. Auf der Trainerposition geht die Tendenz dahin, dass Raduan Belaajel den Verein spätestens zum Saisonende verlassen wird. „Wir haben mit ihm in vier Jahren zwei Aufstiege gefeiert und legen ihm keine Steine in den Weg“. so Michalke.

In der Zukunft will die Kickers Viktoria den Schwerpunkt wieder auf die Jugend legen. „Bei manchem E-Junioren-Spiel sind mehr Zuschauer da als bei unserer ersten Mannschaft“, sagt Michalke und ergänzt: „Ich habe hier einen 100 Jahre alten Verein zu managen. Dessen Zukunft insgesamt ist mir wichtiger, als dass die erste Mannschaft in der Gruppenliga spielt.“ Für die Kickers Viktoria ist es bereits der zweite Absturz in der jüngeren Vereinsgeschichte. Nach vier Jahren in der Landesliga ging es ab 2003 mit drei Abstiegen in Folge runter bis in die A-Liga. Acht Jahre dauerte es, bis dem Verein 2013 die Rückkehr in die Gruppenliga gelang. Und nach dreieinhalb guten Jahren geht es nun wieder ganz nach unten.

