Offenbacher Vereine schließen Quintett aus

Hallenfußball-Stadtmeisterschaft mit 17 Teams

+ © Scheiber Bild von der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2016. © Scheiber

Offenbach - Etwas überraschend mit den Offenbacher Kickers, dafür aber ohne fünf andere Vereine werden vom 6. bis 8. Januar 2017 die Offenbacher Hallenfußball-Stadtmeisterschaften ausgetragen. Veranstaltungsort ist wieder die ESO-Sportfabrik in Bürgel. Von Rolf-Joachim Rebell

Nicht dabei sein werden bei den Aktiven der Türk. SC Offenbach, die SKG Rumpenheim, der FC Ilirida, Portugues Offenbach sowie der FC Munzur. Das Quintett hatte bei der Auslosung und Vorbesprechung, die beim WSV Bürgel stattfand, unentschuldigt gefehlt und wurden daher durch einen Beschluss der Offenbacher Vereine für das kommende Turnier ausgeschlossen.

17 Mannschaften werden somit den Hallenmeister ermitteln. Gespielt wird in einer Fünfer- und drei Vierergruppen. Die ersten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Titelverteidiger ist die SG Rosenhöhe. Kickers Offenbach ist trotz des Rückzuges der zweiten Mannschaft, die bislang an den Stadtmeisterschaften teilgenommen hatte, dabei. „Es gehört einfach dazu, als OFC mitzuspielen. Wir werden wohl mit einer Mischung aus U19 und Profis auflaufen“, sagte Sead Mehic, Sportdirektor der Kickers.

„Es ist bedauerlich, dass fünf Vereine wohl kein Interesse an den Meisterschaften haben“, sagte Manfred Ginder, Leiter Sportmanagement der Stadt Offenbach. Er wies zudem auf die hohen Sicherheitskosten hin, die im fünfstelligen Bereich liegen. „Wir sind als Veranstalter an einem Punkt, wo wir Erfolg haben und auch an der Grenze stehen“, sagte er.

Abgesagt wurde das Turnier der Traditionsteams. Dagegen findet aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr erneut eine E-Jugend-Meisterschaft statt – mit zehn Teams. Dafür hat die SKG Rumpenheim gemeldet. „Wir werden ebenfalls keine Meisterschaften bei den Frauen ausspielen“, sagte Ginder, betonte aber, dass der Stadt der Frauenfußball sehr wichtig sei. „Daher wird ein Einlagespiel zwischen dem OFC und der SG Wiking stattfinden.“

Herren

Gruppe 1: SG Rosenhöhe, Gemaa Tempelsee, Squadra Azzurra, Italsud Offenbach, Rot-Weiß Offenbach

Gruppe 2: Germania Bieber, Espanol Offenbach, SC 07 Bürgel, HFC Bürgel

Gruppe 3: DJK Sparta Bürgel, FC Maroc Offenbach, BSC 1899 Offenbach, FT Oberrad

Gruppe 4: VfB Offenbach, Kickers Offenbach, FC Fortuna Offenbach, SG Wiking Offenbach

E-Jugend

Gruppe A: SKG Rumpenheim, Squadra Azzurra, Gemaa Tempelsee, SG Wiking, Kickers Offenbach

Gruppe B: FT Oberrad, JSC Bürgel, BSC 1899, VfB Offenbach, SG Rosenhöhe

Frauen