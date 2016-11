Verbandsliga: Paul Schellhorn im Mittelpunkt

03er siegen in Ober-Roden

+ © Eyßen Vor dem 0:1 verlor Neu-Isenburgs Paul Schellhorn (rechts) gegen Ober-Rodens Torschützen Cengiz Veisoglu (Mitte) noch den Ball, später traf der Mittelfeldspieler doppelt zum 2:1-Sieg seiner Mannschaft. Links im Bild: Johannes Günther. © Eyßen

Offenbach - Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei der TS Ober-Roden eroberte die Spvgg. 03 Neu-Isenburg die Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga Süd zurück. Der bisherige Spitzenreiter aus Ginsheim unterlag zeitgleich deutlich mit 0:3 gegen den Tabellendritten FC Alsbach.

Im Abstiegskampf sicherte sich der SC 1960 Hanau durch das 5:3 in Geinsheim wichtige drei Punkte, während die Spvgg. 05 Oberrad nach nach einem späten Gegentor nur 3:3 in Usingen spielte.

TS Ober-Roden - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 1:2 (1:2)

Der entscheidende Mann des Spiels war schnell gefunden: der Neu-Isenburger Paul Schellhorn. Der junge Mittelfeldmann, der in der Sommerpause vom Kreisoberligisten FC Offenthal kam, erzielte beide Tore der Gäste. „Er macht seine Sache sehr gut“, lobte Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann, „muss aber auch noch viel lernen.“ Gemeint war Schellhorns unnötiger Ballverlust vor dem 0:1, den Ober-Roden in Person von Stürmer Cengiz Veisoglu ausnutzte. „Wir waren von Anfang an gut im Spiel, haben aber das 2:0 verpasst“, sagte TS-Trainer Daniel Nister. Vor allem Veisoglu ließ im ersten Abschnitt Chancen liegen. Nach einer schönen Kombination glich Schellhorn per Pike in der 35. Minute erst aus, ehe er kurz vor der Pause nach einem Pfostenschuss von Daniel Sachs den Abpraller zum 2:1 abstaubte.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die in Rückstand liegenden Hausherren die Spielkontrolle, echte Chancen gab es lange Zeit aber nicht. Erst in der 90. Minute klärte Neu-Isenburg einen Kopfball von Max Hesse auf der eigenen Torlinie. „Die Leistung war gut, das Ergebnis schlecht“, bilanzierte Nister, während Hoffmann von einem „schwierigen Spiel“ und einem „verdienten Sieg“ sprach.

Ober-Roden: Gkogkos - Barowski, Strauss, Hesse, Schwab - Schöppner, Henkel, Djordjevic, Kriegsch (70. Klinger), Palacios Hernandez (58. Fritsch) - Veisoglu

Neu-Isenburg: Kacarevic - Hartmann, Rhein, Weiland, Buschmann - Albert, Schellhorn, Marx, Sachs (90. M. Profumo) - Günther (74. Tariq), Züge (87. Konstantinidis)

Tore: 1:0 Veisoglu (17.), 1:1, 1:2 Schellhorn (35., 45.)

SV Geinsheim - SC 1960 Hanau 3:5 (1:2)

Trotz fünf Spielen ohne Sieg war Hanau von Anfang an die dominierende Mannschaft. Bereits in der fünften Minute flankte Kazuki Takahashi auf Furkan Usta, der zum 1:0 einköpfte. Mit der frühen Führung im Rücken spielte es sich für Hanau deutlich leichter. Max Grammel erhöhte nach 20 Minuten mit einem Schuss ins Eck auf 2:0. „Auf einem schlechten Platz haben wir uns den Sieg erkämpft und die Tore teilweise sogar gut herausgespielt“, sagte Hanaus Co-Trainer Okan Sari. Auch nach dem Anschlusstor zum 1:2 sei der Sieg nicht in Gefahr gewesen. Grammel mit seinem zweiten Tor und Jonatan Tesfaldet erhöhten auf 4:2 für den SC 1960. Den Schlusspunkt setzte Kaan Köksal, als er nach Vorarbeit des eingewechselten Semih Aydilek den 5:2-Endstand herstellte. Zu diesem Zeitpunkt standen die Gäste nur noch mit zehn Spielern auf dem Platz, Grammel hatte in der 64. Minute die Rote Karte gesehen. Nachdem Grammel selbst hart gefoult wurde, drückte er seinen Gegenspieler zu Boden. „Die Entscheidung war sehr hart“, sagte Sari, „aber insgesamt war es ein wichtiger Sieg für uns. Die Jungs haben sich für ihre harte Arbeit belohnt.“

Hanau: Ersöz; Pajic, Usta (30. Serhat Yildiz), Takahashi, Saletnik, Parker (70. Aydilek), Köksal, Tesfaldet, Mahboob, Grammel, Aslan

Tore: 0:1 Usta (5.), 0:2 Grammel (20.), 1:2 Auer (32.), 1:3 Grammel (48.), 2:3 Hammann (55.), 2:4 Tesfaldet (60.), 2:5 Köksal (82.), 3:5 Losert (85.) - Rote Karte: Grammel (64./Hanau) wegen Tätlichkeit

Usinger TSG - Spvgg. 05 Oberrad 3:3 (1:1)

Trotz dreimaliger Führung trat Oberrad mit nur einem Punkt den Heimweg an. In der Nachspielzeit verlor Fnan Tewelde auf der linken Seite unnötig den Ball, Usingen nutzte dies aus und kam noch zum Ausgleich. „Wir haben ordentlich gespielt. Umso ärgerlicher ist es, dass wir nur einen Punkt mitnehmen“, sagte Oberrads Spielausschusschef Mario Di Falco, dessen Mannschaft durch Spielertrainer Baldo Di Gregorio in der 21. Minute in Führung ging. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich traf Abwehrchef Timo Becker im zweiten Abschnitt zum 2:1, ehe Usingen kurz darauf wieder zurückkam. Und selbst das 3:2 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sebhat Kahsay sowie ein Platzverweis für Usingen (82.) reichten nicht zum Sieg. „In Überzahl sahen wir fünf Minuten vor Schluss wie der sichere Sieger aus, haben dann aber leider einen Fehler zu viel gemacht“, sagte Di Falco.

Oberrad: Rosenstein - Worcester, Azougagh, Becker, Tewelde - Schneider (46. Schmelz), Mazzone (46. Hien), Shahzad, Kahsay (89. Ahmadi), El Yacoubi - Di Gregorio

Tore: 0:1 Di Gregorio (21.), 1:1 Weber (31.), 1:2 Becker (54.), 2:2 Pelka (60.), 2:3 Kahsay (79./FE), 3:3 Pelka (90.) - Rot: Kaus (Usingen, 82., Tätlichkeit dani