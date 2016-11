Rhein rettet Neu-Isenburg ein Unentschieden

Verbandsliga Süd:

+ © Hartenfelser Spvgg. 03 Neu-Isenburg und SC 1960 Hanau trennen sich mit 2:2-Unentschieden. © Hartenfelser

Offenbach - Nach dem 2:2 gegen den SC 1960 Hanau geht die Spvgg. 03 Neu-Isenburg mit einem Punkt Rückstand auf den VfB Ginsheim (2:1 in der Nachspielzeit gegen Türk Gücü Friedberg) als Tabellenzweiter in die Winterpause der Fußball-Verbandsliga Süd.

Die Turnerschaft Ober-Roden besiegte die Spvgg. 05 Oberrad mit 3:2 und kann am Samstag mit einem Sieg im Nachholspiel in Fehlheim von Platz zehn auf Rang fünf klettern.

TS Ober-Roden – Spvgg. 05 Oberrad 3:2 (1:0): Beide Mannschaften gingen engagiert zur Sache. Ober-Roden hatte zwar mehr Spielanteile, die 05er durch Mahmood Shahzad aber die erste gute Torchance, doch TSO-Schlussmann Nikolaos Gkogkos parierte (10.). Nach einer Viertelstunde wurden die Rödermarker stärker und gingen durch Benedikt Strauss in Führung, der sich damit für seinen 25. Geburtstag am Vortag selbst beschenkte. Nach dem Seitenwechsel agierte Ober-Roden zu passiv, nach einem Freistoß brauchte Oberrads Alexander Hien nur noch den Fuß hinhalten und der Ball lag zum 1:1 im Tor. Ober-Roden kämpfte sich ins Spiel zurück und sorgte mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten für die Vorentscheidung. Für die 05er reichte es nur noch zum Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. Nach einem Gewühl im Strafraum traf Felix Schwab bei seinem Rettungsversuch ins eigene Netz. „Unter dem Strich war der Sieg verdient, weil die 05er außer in der Startphase keine echte Chance hatten“, sagte TS-Geschäftsführer Norbert Eyßen.

TS Ober-Roden: Gkogkos - Barowski, Strauss, Schöppner, Henkel, Hesse, Schwab, Palacios Hernandez (86. Profumo), Klinger, Veisoglu (76. Fritsch), Djordjevic (83. Kriegsch)

Spvgg. 05 Oberrad: Rosenstein - Worcester, Becker, Hien, Kazmierczak, Topcu, Azougagh (83. Taadou), Schneider, Shahzad (53. Kahsay), Ahmadi, Di Gregorio

Tore: 1:0 Strauss (36.), 1:1 Hein (59.), 2:1 Djordjevic (70.), 3:1 Palacios Hernandez (73.), 3:2 Eigentor Schwab (90.+2) - Schiedsrichter: Reimund (Zwingenberg) – Zuschauer: 100

Alle Ergebnisse & Tabellen aus der Region

Spvgg. 03 Neu-Isenburg – SC 1960 Hanau 2:2 (1:0): Mit seinem Treffer in der 90. Minute sicherte Mario Rhein den 03ern zumindest noch ein Unentschieden. „Die 03er sind sicherlich zufriedener als wir“, meint Hanaus Spielausschussmitglied Okan Sari. Denn unmittelbar vor dem Ausgleich vergaben die Gäste durch den doppelten Torschützen Kaan Köksal die Großchance zum 3:1, als der ehemalige Oberräder auf Vorlage von Semih Aydilek frei vor dem Neu-Isenburger Tor knapp vorbeischoss.

Die Neu-Isenburger hatten in der ersten Hälfte deutlich mehr vom Spiel, Marc Züge traf bereits in der ersten Minute nur die Latte des Hanauer Tores. Es dauerte jedoch bis zur 38. Minute, ehe die 03er ihre Überlegenheit durch Züges Strafstoßtor in Zählbares ummünzten. Mario Marx war zuvor im Strafraum der Gäste zu Fall gekommen. Kurz nach der Pause glichen die 60er ebenfalls per Strafstoß aus. „Da haben wir komplett den Faden verloren“, meinte Neu-Isenburgs Pressesprecher Detlef Uecker. Hanau diktierte nun das Spiel und ging durch das zweite Tor von Köksal in Führung (70.). In den letzten zehn Minuten riskierten die Gastgeber nochmals alles und kamen noch zum glücklichen Ausgleich. „Insgesamt sind wir zufrieden, es war aber mehr möglich“, sagte Okan Sari.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic - Hartmann (75. Lippert), Weiland, Rhein, Buschmann, Schellhorn (80. Profumo), Marx, Albert, Sachs, Günther, Züge

SC 1960 Hanau: Ersöz - Pajic, Takahashi, Saletnik, A. Parker (80. D. Yildiz), Mahboob, Aslan, Köksal, Tesfaldet (46. Usta), Dauber (67. S. Kurt), Aydilek

Tore: 1:0 Züge (38./FE), 1:1, 1:2 Köksal (47./FE, 70.), 2:2 Rhein (90.) - Schiedsrichter: Eick (Eifa) – Zuschauer: 100 (leo)