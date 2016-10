Kreisoberliga Hanau: FC Safakspor bleibt dran

Aufsteiger nach 3:0-Sieg Fünfter

Hanau - Germania Niederrodenbach war in der Fußball-Kreisoberliga Hanau spielfrei, behauptete aber dennoch mit vier Punkten Vorsprung die Tabellenführung. Im Spitzenspiel schlug die junge Mannschaft von Kewa Wachenbuchen die Youngster des FC Erlensee mit 3:2.

Erst in der Nachspielzeit gelang Kolev der siegbringende Treffer für die Maintaler, die damit auf Platz zwei sprangen. Zuvor hatten Kewas Yannik und Cederic Schmidt getroffen, für die Gäste sorgten Hamann und Zimpel für eine zwischenzeitliche 2:1-Führung. Topfavorit Erlensee fiel auf Platz vier zurück.

Dazwischen hat sich Eintracht Oberrodenbach geschoben, die Eintracht bezwang in einem nicht minder spannenden Krimi gegen die zuletzt aufstrebende Germania aus Dörnigheim mit 5:4. Die Gästen führten in der ersten Hälfte schon mit 2:0 und 3:2, doch am Ende hatten die Oberrodenbacher den längeren Atem. Oben dran bleibt auch Aufsteiger FC Safakspor Hanau. Die Mannschaft um Spielertrainer Hakim Kaya bezwang auf heimischen Terrain Eintracht Oberissigheim überraschend glatt mit 3:0. Dabei hatte der Hanauer Kilinc schon nach zwölf Zeigerumdrehungen die Ampelkarte gesehen. Auf der anderen Seite verabschiedete sich wenig später Torhüter Rucco nach herbem Foulspiel mit glatt Rot (30.). Die Treffer für die Hanauer erzielten Mitat Burak (25.), Kerem Kaya (33.) und Deniz Burak (85.).

Beim 1:1 von Mitaufsteiger RSV Hilalspor Hanau beim VfB Großauheim sorgte Eydere sieben Minuten vor dem Schlusspfiff für den erlösenden Ausgleich. Hilalspor ist nach dem ersten Remis der Saison nun Zwölfter. Nichts zu holen gab es etwas überraschend für den TSV 1860 Hanau. Die 60er kassierten bei der Spvgg. 1910 Langenselbold, bis dato zwei Punkte hinter dem TSV angesiedelt, mit einem 0:4 eine in dieser Höhe kaum zu erwartende Niederlage. Der Traum der Schwarz-Weißen vom oberen Tabellendrittel dürfte sich damit erst einmal erledigt haben. Letzter bleibt weiterhin der SV Wolfgang. Die Mannschaft von Trainer Mike Busch kassierte mit dem 0:2 im Kellerduell beim TSV Niederissigheim im zwölften Punktspiel schon seine neunte Niederlage. Der Rückstand zum rettenden Ufer – das jetzt die Niederissigheimer erreicht hätten – beträgt allerdings nur vier Punkte.

Spvgg. Hüttengesäß – SG Bruchköbel II 0:1 (0:1).

Tor: 0:1 Beloued (35.)

Spvgg. Langenselbold – 1860 Hanau 4:0 (1:0).

Tore: 1:0, 2:0 Dikmen (29., 52.), 3:0 Passon (56.), 4:0 Topor (62.)

Kewa Wachenbuchen – 1. FC Erlensee 3:2 (1:1).

Tore: 1:0 Yannick Schmidt (17.), 1:1 Hamann (26.), 1:2 Zimpel (72.), 2:2 Cedric Schmidt (77.), 3:2 Kolev (90.+1)

TSV Niederissigheim – SV Wolfgang 2:0 (0:0).

Tore: 1:0 Wolff (61./FE), 2:0 Dennis Obradovic (70.)

VfB Großauheim – Hilalspor Hanau 1:1 (1:0).

Tore: 1:0 Alves (23.), 1:1 Eydere (83.)

Safakspor Hanau – Eintracht Oberissigheim 3:0 (2:0).

Tore: 1:0 Mitat Burak (25.), 2:0 Kerem Kaya (33.), 3:0 Deniz Burak (85.) – Gelb-Rote Karte: Kilinc (12./Hanau) - Rote Karte: TW Rucco (30./Oberissigheim, grobes Foulspiel)

Eintracht Oberrodenbach – Germania Dörnigheim 5:4 (2:2).

Tore: 0:1 Draganovic (20.), 0:2 Giuliana (30.) 1:2, 2:2 Kurz (34./43.) 2:3 Giuliana (45.), 3:3 Buss (70.), 4:3 Ronny Barthelmie (73.), 4:4 Teschner (84.), 5:4 Ralf Barthelmie (85.) ard

Archivbilder

Bilder: Türk Gücü Hanau gewinnt Spitzenspiel Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © p icture alliance / dpa