Christoph Wirth soll Klein-Auheim retten

Offenbach - Zwei Tage nach seiner offiziellen Verpflichtung leitete Christoph Wirth am Dienstagabend seine erste Trainingseinheit beim FC Alemannia Klein-Auheim. Dort hatte der frühere OFC-Profi Markus Husterer aus beruflichen Gründen seine Aufgabe zur Verfügung gestellt.

+ Unter Trainer Christoph Wirth soll es bei Schlusslicht FC Alemannia Klein-Auheim aufwärts gehen. © Herd

Wirth soll das Schlusslicht (6 Punkte) der Kreisliga A Offenbach Ost vor dem Abstieg bewahren. Erst kürzlich hatte der 42-Jährige sein Amt als Trainer beim Hanauer A-Ligisten 1. FC Mittelbuchen niedergelegt. Als defensiver Mittelfeldspieler war er unter anderem in der Oberliga für die SG Bad Soden und an der Seite von Uwe Bein in Bad Hersfeld im Einsatz. Im Interview stellt er sich und seine Ziele vor.



Herr Wirth, Sie haben früher selbst Fußball gespielt. Seit wann sind Sie Trainer?



Insgesamt trainiere ich jetzt seit 13 Jahren. Bis zum Sommer habe ich in Mittelbuchen noch als Spielertrainer gearbeitet, dann aber als Spieler aufgehört. Aber vielleicht kommt es ja nochmal zu einem Comeback.