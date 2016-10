„Ein bisschen Balli-Balli“ im DFB-Pokal reicht nicht

Norbert Meier warnt vor Astoria Walldorf

Darmstadt - Darmstadts Trainer Norbert Meier hat seine Spieler davor gewarnt, den Regionalligisten Astoria Walldorf im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals zu unterschätzen. "Wir müssen wissen, dass wir dort nicht mit ein bisschen Balli-Balli weiterkommen", sagte Meier mit Blick auf die Partie am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky).

"Wir brauchen Einsatz und Laufbereitschaft." Der einzig noch verbliebene Fußball-Viertligist im Wettbewerb hatte in der ersten Runde den Zweitligisten VfL Bochum ausgeschaltet. "Für Astoria ist es zum zweiten Mal in dieser Saison das Spiel des Jahres", sagte der "Lilien"-Coach. "Walldorf ist eine fußballerisch gute Mannschaft, wir haben sie einige Male beobachtet." Doch Meier sieht sein Team ebenfalls auf dem richtigen Weg. Schon nach der Niederlage im Nachbarschaftsduell beim FSV Mainz 05 hatte der Nachfolger von Dirk Schuster die Entwicklung der Mannschaft gelobt.

Das 3:1 gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag bestätigte Meier in seiner Annahme. An diese Leistung gelte es in Walldorf anzuknüpfen. "Wir sind gut in die Englische Woche gestartet", sagte Meier, für den deshalb alles andere als ein Weiterkommen eine Enttäuschung wäre. "Unser Ziel ist die dritte unde, das ist es, was uns interessiert", meinte er. In Walldorf freut man sich auf das Duell mit dem Erstligisten und gibt sich vor der Begegnung selbstbewusst. "Wir haben eine realistische Chance. Wir spielen nicht gegen Real Madrid oder Bayern München", sagte Trainer Matthias Born. (dpa)

