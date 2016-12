Ben-Hatira: „Fühle mich an Pranger gestellt“

Engagement in der Kritik

Darmstadt - Seit Änis Ben-Hatira im Sommer von der Frankfurter Eintracht zum SV Darmstadt 98 gewechselt ist, erfüllt er die Hoffnungen der „Lilien“-Fans nur bedingt. Andererseits hätte es angesichts vieler Einsätze des Mittelfeldmanns auch schlechter laufen können.

Doch der tunesische Nationalspieler kämpft aktuell nicht nur auf, sondern vor allem neben dem Platz um Anerkennung. Ben-Hatira setzt sich für den Bau eines Trinkwasser-Brunnens in Ghana und für Trinkwasser-Trucks in Gaza ein. Dafür erhält er gerade in den Sozialen Medien viel Anerkennung, erntet aber auch Kritik dafür, dass er im Zuge seiner Unterstützung mit dem Verein „Ansaar International“ zusammenarbeitet. Den beobachtete der Verfassungsschutz in Hessen und Nordrhein-Westfalen bereits seit dem Vorjahr und stufte ihn als „fest mit der deutschen Salafisten-Szene verwoben“ ein.

„Mir war von Anfang an bekannt, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dennoch gefielen mir ihre Projekte“, bezog der 28-Jährige zu Wochenbeginn über Facebook Stellung. Er sei aber „keiner, der von Vorurteilen lebt“, weshalb er sich mit den Projekten auseinandergesetzt hat. „Ich traf mich persönlich mit dem Leiter, stellte ihm kritische Fragen und erhielt eindeutige Antworten, die meine Skepsis beseitigten“, so Ben-Hatira. Man habe sich ihm gegenüber von „extremistischem Gedankengut distanziert“. Er verlange weder Anerkennung noch Lobeshymnen für sein Engagement, fühle sich wegen einiger Presseberichte aber „an den Pranger gestellt“. Noch in diesem Jahr will sich Ben-Hatira in Ghana vom Brunnenprojekt selbst ein Bild machen.

Hessens Innenminister Peter Beuth hat die Darmstädter gestern dazu aufgefordert, gegen das Engagement von Ben-Hatira für die hochumstrittene islamische Organisation vorzugehen. Der Verein verpflichte sich in seiner Satzung, verfassungsfeindlichen Bestrebungen entschieden entgegenzutreten. „Ich gehe davon aus, dass die Satzung in diesem Fall zur Anwendung kommt“, sagte Beuth gegenüber dem Radiosender hr-INFO.

Die Lilien haben auf Twitter heute auch noch einmal Stellung zu den Diskussionen um das Engagement von Ben-Hatira genommen: Der SV Darmstadt 98 wirke rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen entschieden entgegen, heißt es darin unter anderem. (jd/dpa)

