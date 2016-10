Antonio-Mirko Colak: „Da habe ich einfach draufgehauen“

Darmstadts Stürmer trifft doppelt beim 2:2 gegen Bremen

Antonio-Mirko Colak (links) lässt sich nach dem 2:2 von den Darmstädter Fans feiern. Teamkollege Laszlo Kleinheisler eilt zum Jubeln herbei.

Darmstadt - Es war der schwächste Gegner, mit dem es der SV Darmstadt 98 in dieser Saison bisher zu tun hatte - und doch konnten die „Lilien“ ganz gut leben mit dem 2:2 (1:0) gegen den SV Werder Bremen. Von Jens Dörr

Nachdem die Hanseaten die Hausherren-Führung in Hälfte zwei durch Tore von Lamine Sané (51. ) und dem starken Serge Gnabry (67. ) zunichte gemacht hatten, brachen die Südhessen nicht ein, sondern nahmen noch einen Zähler mit. Antonio-Mirko Colak konnte sogar von einem sehr guten Tag sprechen. „Ich bin glücklich über meine zwei Tore und darüber, dass wir einen Punkt behalten haben. Noch glücklicher wäre ich natürlich mit einem Sieg gewesen“, gab Colak zu. Durch seine ersten Treffer in Bundesliga eins festigte der Deutsch-Kroate klar seinen Status als Stürmer Nummer eins. Daran dürfte sich auch nach der nun beginnenden Länderspielpause nichts ändern, obwohl am Samstag Sven Schipplock und Jan Rosenthal (der nach längerer Pause und einer Operation an der Achillessehne sein Pflichtspiel-Comeback feierte) zurückkehrten.

Vor allem die Art und Weise, wie sich Colak gegen die kantigen Innenverteidiger Sané und Niklas Moisander behauptete, überzeugte. Wobei die Gegenspieler des 23-Jährigen bei dessen erstem Streich nicht eingreifen konnten: Nach einem Foul von Theodor Gebre Selassie an Jerôme Gondorf traf Colak vom Punkt. Was etwas überraschend kam: Einerseits war in Kapitän Aytac Sulu ein Spieler in die Startelf zurückgekehrt, der in der Vergangenheit auch schon erfolgreich angetreten war. Andererseits hatte Darmstadts Sportlicher Leiter Holger Fach bei der Verpflichtung des Slowenen Roman Bezjak ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser ein sicherer Elfmeter-Schütze sei. „Nach dem Elfmeterpfiff habe ich mir einfach den Ball geschnappt“, sagte Colak.

Als Werder die Partie zum 2:1 umgebogen hatte, machte Colak erneut Werbung in eigener Sache: Eine Gondorf-Flanke nahm er direkt per Volleyschuss - 2:2. „Da habe ich nicht viel nachgedacht, sondern einfach draufgehauen, zumal keiner in der Mitte stand“, erläuterte Colak. Auch dank einer starken Parade des für den an der Schulter verletzten Torwarts Michael Esser eingewechselten Daniel Heuer Fernandes gegen Gebre Selassie (89.) hielt der SVD das Remis.

Das konnte nicht über einige Schwächen hinwegtäuschen. So kassierte die Elf von Trainer Norbert Meier zum dritten Mal in Folge direkt nach der Pause einen Gegentreffer. Auch die Ecken und Freistoßflanken Gondorfs kamen erneut oft ungenau.

