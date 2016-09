"Fußball nie das Wichtigste"

Holger Fach nach Krebserkrankung

+ © dpa Holger Fach © dpa

Darmstadt- Holger Fach hat den enorm hohen Stellenwert des Fußballs in der heutigen Zeit kritisiert. "Wenn Robert Enke stirbt, trauern alle. Aber drei Wochen später heißt es: Wenn Fußball für dich nicht das Wichtigste ist, machst du deinen Job nicht richtig.

So denke ich nicht und meine Krankheit hat mich darin bestätigt", erklärte der Sportliche Leiter der "Lilien" in einem Interview mit der "Sport Bild". Man merke erst, "wie nebensächlich der Fußball ist, wenn etwas Schlimmes passiert". Bei dem 54 Jahre alten Fach wurde 2011 ein Tumor an der Lunge entdeckt. "Der Arzt stand vor mir und sagte: Ihre Überlebenschance beträgt 20 Prozent. Also worüber soll ich mich heute noch aufregen?", fragt der Funktionär des hessischen Fußball-Bundesligisten. Er sei gelassener geworden: "Fußball war für mich nie das Wichtigste."

Fünf Jahre nach der schweren Diagnose stieg Fach im Frühjahr wieder voll in die Fußballszene ein, zunächst in der Kaderplanung und im Scouting der Darmstädter. In diesem Sommer übernahm der gebürtige Wuppertaler bei den "Lilien" den Posten des Sportlichen Leiters an der Seite von Trainer Norbert Meier. "Wenn ich das dauerhaft überstehe, war das die beste Erfahrung meines Lebens", erklärte Fach mit Bezug auf seine Krankheit. Er stellt fest: "Ich habe den Krebs nicht besiegt. Ich habe nur im Moment keinen."(dpa)

Sie bringen die Würze: Reizfiguren des Fußballs Zur Fotostrecke

Quelle: DA-imNetz.de