Lilienfans stehlen auf Auswärtsfahrt Bier, Wein und Schnaps

Randale in Raststätte

Heiligenroth - Auf der Rückfahrt von einem Bundesligaspiel in Leverkusen haben Darmstädter Fußballfans auf einer Raststätte randaliert und nach Polizeiangaben große Mengen an Bier, Wein und Schnaps gestohlen.

Drei Fanbusse mit insgesamt etwa 60 Fahrgästen hielten am Samstagabend an der Autobahn 3 auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth im Westerwald. Kurz darauf habe die Betreiberin "die Plünderung des Verkaufsraums der Anlage" gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Bei der Ankunft von Polizisten fuhren die Busse wieder los. Auf der Weiterfahrt in Richtung Frankfurt wurden die Busse dann gestoppt und kontrolliert, in Abstimmung von Polizeibehörden in Rheinland-Pfalz und Hessen.

Die Beamten nahmen die Personalien von Tatverdächtigen auf und notierten: "Somit mussten die Darmstadt-Fans neben der sportlichen Niederlage in Leverkusen auch eine selbstverschuldete zeitliche Verzögerung der Heimfahrt in Kauf nehmen." Für die weiteren Ermittlungen sollen jetzt Videoaufnahmen der Raststätte ausgewertet werden. Bei den Diebstählen - neben alkoholischen Getränken wurden auch andere Waren mitgenommen - kam es nach Polizeiangaben zu einem Schaden von mehr als 1000 Euro. (dpa)

Lilien verlieren trotz zwei Auswärtstoren in Leverkusen Zur Fotostrecke

Quelle: DA-imNetz.de

Rubriklistenbild: © dpa