Rebic bricht Training ab, Kovac bastelt an System

Vor dem Spiel gegen HSV

+ © dpa-avis FC Ingolstadt 04 - Eintracht Frankfurt © dpa-avis

Frankfurt - Nun also doch: Ante Rebic wird beim kommenden Auswärtsspiel der Frankfurter Eintracht gegen den Hamburger SV nicht dabei sein. Der Eintracht fehlen nun verletzungsbedingt wichtige Spieler, deshalb bastelt Trainer Niko Kovac an der Systemfrage. Von Peppi Schmitt

Ante Rebic wird der Frankfurter Eintracht beim Auswärtsspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr) beim Hamburger SV fehlen. Am Montag hatte sich Rebic bei einem Trainingszusammenprall mit Timothy Chandler eine Knöchelverletzung zugezogen.Nach einer Ruhe- und Behandlungspause am Dienstag, sollte er heute wieder ins Training einsteigen. Rebic stand dann auch auf dem Platz, musste aber nach wenigen Minuten passen. „Es ist nichts kaputt“, sagte Trainer Niko Kovac, „aber die Schmerzen sind ihm zu groß.“ Diagnostiziert wurde eine Bänderüberdehnung im rechten Sprunggelenk, ein Riss konnte nicht festgestellt werden. Nun sollen aber weitere Untersuchungen folgen. Rebic hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel über 90 Minuten für die Eintracht bestritten, musste mal wegen einer Hüftprellung pausieren, dann wegen Fußschmerzen, jetzt wegen der Knöchelprobleme. Nun hoffen alle bei der Eintracht, dass er beim Pokalspiel am Dienstag gegen Ingolstadt wieder dabei sein kann.

Der Frankfurter Trainer nimmt den erneuten Ausfall seines Landsmannes gelassen. „Wir haben genügend Auswahl“, sagt Kovac, „jetzt bekommen andere ihre Chance.“ Beim Training am Mittwoch haben alle anderen Stammspieler auf dem Platz gestanden. Neben Rebic hatte allerdings auch Johannes Flum gefehlt, der wegen Achillessehnenproblemen wieder eine Pause einlegen muss. „Das ist schade für Flumi“, sagt Kovac, „aber es ist jetzt wichtig, dass er richtig gesund wird.“ Flum hatte nach einem Bruch der Kniescheibe im letzten Dezember gerade erst wieder den Anschluss geschafft.

Für die „englische Woche“ mit drei Spielen in acht Tagen hat Kovac „Rotationen“ angekündigt. „Sicher ist, dass wir nicht immer in der gleichen Formation antreten werden“, sagt er. Und dies habe zunächst einmal nichts mit den Notwendigkeiten von Wechseln wegen der Ausfälle zu tun. In Hamburg wird neben Rebic auch der gesperrte Szabolcs Huszti fehlen. Für ihn wird ziemlich sicher Makoto Hasebe ins Team rücken. Für Rebic könnten Haris Seferovic, Shani Tarashaj oder Mijat Gacinovic spielen. Vielleicht kommen sogar zwei aus diesem Stürmertrio zum Einsatz. Denn ob Kovac beim Auswärtsspiel gegen den Tabellenvorletzten wie im Heimspiel gegen den Spitzenreiter die Bayern wieder auf eine Fünfer-Abwehrkette vertrauen wird, ist doch eher unwahrscheinlich. Auch wenn es der Eintracht-Coach nicht ausschließen will. Diese bei Ballbesitz des Gegners eher defensive Variante sei auch in Hamburg „durchaus möglich“, denn seine Mannschaft habe inzwischen eine taktische Flexibilität erreicht, die es erlauben würde. „Wir können beides spielen, mit Vierer- und Fünferkette“, sagt Kovac, „und wir sind jetzt auch in der Lage während des Spiels das System zu wechseln.“

Das ist eine durchaus erstaunliche Entwicklung, denn der Eintracht fehlen ja einige wichtige Bausteine im neuen Team. Neben Rebic und Flum fallen mit Danny Blum (Innenbandanriss) und Guillermo Varela (OP nach Bänderriss im Knöchel) noch zwei Neuzugänge wegen Verletzungen seit Wochen aus. Auch Enis Bunjaki steht nach seinem Innenbandanriss erst wieder im Rehatraining. Von Marco Russ und Marc Stendera gar nicht zu reden. Russ erhofft sich nach seiner Krebserkrankung bei einer Untersuchung in dieser Woche „grünes Licht“ für den Beginn der Reha. Stendera ist da nach seinem Kreuzbandriss schon weiter. „Ich habe so gut wie keine Probleme mit dem Knie“, sagt der 20 Jahre alte Juniorennationalspieler, der sich bei Relationsspiel im Mai in Nürnberg so schwer verletzt hatte. Als Ziel für die Rückkehr auf den Platz hat er sich das Trainingslager im Januar in Abu Dhabi gesetzt. „Es wäre schön, wenn ich da die Vorbereitung mitmachen könnte“, sagt er, „damit ich dann nicht während der Saison von null auf hundert starten muss.“ Das letzte Wort aber hätten in jedem Fall die Ärzte.