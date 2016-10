Bayern-Anhänger solidarisieren sich mit ausgesperrten SGE-Fans

Schweigen als Protest gegen Kollektivstrafe

München/Frankfurt - Beim Spiel zwischen der Eintracht und Bayern München dürfte eine ungewohnte Stimmung herrschen. Teile der Frankfurter Anhänger sind erst gar nicht im Stadion, die Bayern-Anhänger wollen schweigen.

Am Samstag erwartet die Frankfurter Eintracht ab 15.30 Uhr den deutschen Rekordmeister FC Bayern München in der heimischen Arena im Stadtwald - ein besonderes Spiel. Doch nicht nur ein Blick auf den Rasen dürfte interessant werden. Auch auf der Tribüne kündigen sich ungewohnte Vorgänge an. Nachdem bereits die Frankfurter Ultras einen Marsch von der Innenstadt zum Stadion angekündet haben, um gegen die Kollektivstrafe (Block 40 der Nordwestkurve bleibt leer) für die Vorfälle beim DFB-Pokalspiel in Magdeburg zu protestieren, solidariserten sich nun auch Teile der Gästefans mit den Hessen. Die „Südkurve München“, ein Zusammenschluss der verschiedenen organisierten Gruppen aus der Münchner Fanszene, will die ersten 65 Minuten der Partie schweigen.

„Einerseits, aus Respekt vor den vielen ausgesperrten Frankfurter Fans, andererseits auch, weil es diesmal die Frankfurter trifft, wir aber alle – als Fans in unserer Gesamtheit – gemeint sind“, begründet die „Südkurve München“ ihr ungewöhnliches Vorhaben in einer Stellungnahme. Es sei absurd, tausende Fans aufgrund der Handlungen von ein paar Personen auszuschließen. „Und es ist genauso absurd, zu glauben, dass sich dadurch irgendwas verbessert“, heißt es weiter. Dass die Frankfurter schon wegen verschiedenster Entgleisungen schon mehrfach vom DFB-Sportgericht verwarnt und bestraft wurden, ließen die Münchner in ihrer Stellungnahme völlig unkommentiert.

Die „Südkurve München“ stelle sich klar gegen den Ausschluss der Frankfurter Fans. „Wir finden es nicht hinnehmbar, wenn Fans die Möglichkeit genommen wird, ihre Mannschaft in der Fankurve anzufeuern.“ Ab Minute 66 wollen die Münchner dann wieder lautstark Präsenz im Stadion zeigen und ihre Mannschaft unterstützen. „Die letzten 25 Minuten wollen wir zeigen, was Fankultur für uns heißt“, verkündeten die Gästefans. (dani)