Eintrachts Abwehrchef David Abraham im Interview

„Der Trainer hält den Laden zusammen“

+ © Hübner David Abraham (rechts, gegen Bayerns Robert Lewandowski) spielt seins bislang beste Bundesligasaison. © Hübner

Frankfurt - Vergangene Woche verlängerte David Abraham (30) seinen Vertrag bei der Frankfurter Eintracht vorzeitig um ein Jahr bis 2019. „Meine Familie und ich, wir fühlen uns pudelwohl hier“, sagte er. Im Interview beantwortet der argentinische Abwehrchef viele Fragen. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat das Gespräch aufgezeichnet.

Woran liegt es, dass die Eintracht-Abwehr so dicht hält wie seit Jahren nicht mehr?

Abraham: „Alle Feldspieler arbeiten mit. Das beginnt schon vorne bei Alex Meier, Branimir Hrgota oder Haris Seferovic, die die Gegner früh attackieren. Die Stürmer sind unsere erste Verteidigung. Wenn wir den Ball verlieren, versuchen wir ihn sofort wieder zu erkämpfen. Diese Intensität des Spiels hat der Trainer uns beigebracht. Es gelingt uns, die Räume eng zu machen. Natürlich dürfen wir unseren Torwart nicht vergessen. Er ist eine Bank und eine Garantie für wenig Gegentore.“

Gab es einen Schlüsselmoment in dieser Saison?

Abraham: „Schon im Freundschaftsspiel gegen Celta Vigo haben wir gesehen, dass wir die Angriffe einer spielstarken Mannschaft schon im Keim ersticken können. Das haben wir dann versucht, auf die Bundesliga zu übertragen. Ich glaube auch nicht, dass unsere Erfolge mit Glück zu tun haben. Höchstens mit dem Glück des Tüchtigen.“

Hat der Rückschlag von Freiburg (0:1) sogar geholfen?

Abraham: „Naja, seitdem können sich die Ergebnisse sehen lassen. Wenn bei uns zwei, drei Spieler nicht in Form sind, können wir das kompensieren. In Freiburg aber waren es zu viele, die ihre Normalform nicht erreicht haben. Und wenn nur ein bisschen fehlt, dann gewinnt man keinen Blumentopf. Da war der Trainer zu recht sauer. Er erwartet ja nichts Unmögliches von uns, sondern einfach umzusetzende Dinge.“

Welche Rolle spielt der Trainer?

Abraham: „Er macht sensationelle Arbeit, er hat uns in die Spur gebracht und er hält den Laden zusammen. Deshalb wäre es schön, wenn wir auch in Zukunft davon profitieren könnten. Bei ihm müssen wir viel geben, aber wir machen das gerne.“

Die Eintracht ist eigentlich eine Mannschaft der zweiten Tabellenhälfte. Ist diesmal mehr drin?

Abraham: „Die zweite Tabellenhälfte ist nicht unbedingt meine Vision. Vielleicht können wir ja in dieser Saison dieses Bild widerlegen. Grundsätzlich können wir jedenfalls jede Mannschaft schlagen, egal ob Bayern oder Darmstadt.“

Warum haben sie gerade jetzt ihren Vertrag verlängert?

Lesen Sie heute auch: Fußball und Tennis streiten sich um Arena-Gelände „Vallejo ist Weltklasse“: Alex Meier adelt Mitspieler Abraham: „Es ist nicht in erster Linie ums Geld gegangen. Da wäre in China oder Dubai sicher mehr drin gewesen. Aber ich habe meine Familie gefragt. Die Antwort war klar. Wir fühlen uns sehr wohl hier, wir wurden in der Stadt und im Verein sehr gut aufgenommen. Wir haben hier Freunde, wir haben Lebensqualität und wir fühlen uns zu Hause in Frankfurt. Das waren die Gründe.“

Spielen sie im Moment ihre beste Saison?

Abraham: „Es heißt doch: Das Beste liegt immer vor einem. Ich profitiere im Moment von einem Erfahrungsschatz, den ich natürlich mit 20 noch nicht hatte. Und gerade auf meiner Position ist Erfahrung das Wichtigste. Ich habe besseres Spielverständnis als früher, kann das Spiel besser lesen. Und ich hoffe, es wird noch besser in den nächsten Jahren, für mich und die Mannschaft.“

Eintracht-Zeugnis gegen Köln Zur Fotostrecke

Denken sie als Argentinier noch an die Nationalmannschaft?

Abraham: „Ein Fernziel ist das sicherlich, aber mein Fokus liegt auf der Eintracht.“

Warum klappt es in Freundschaftsspielen wie zuletzt gegen den FSV (2:3) einfach nicht?

Abraham: „Das sind keine leichten Termine. Es ist eine andere Intensität vor dem Spiel, die körperliche Belastung im Training ist vor diesen Spielen höher. Wir haben sicher versucht 100 Prozent zu geben, aber am Ende ist es doch darum gegangen, sich nicht zu verletzen. Der Trainer ist danach vielleicht ein bisschen sauer, aber ich denke, wir alle können es richtig einordnen.“

Was erwartet Ihre Mannschaft nun in Bremen?

Abraham: „Das wird ein schweres Spiel. Wenn man auf das letzte in Bremen zurückblickt, sieht man, welchen Weg wir zurückgelegt haben. Das ist wie Tag und Nacht, ein himmelschreiender Unterschied. Diese 0:1-Niederlage am letzten Spieltag war für uns ganz bitter, denn wir mussten dadurch ja in die Relegation. Diesmal wollen wir wieder an unsere Leistungsgrenze gehen, um was zu holen.“