18-Jähriger Aymen Barkok wird zu Mann des Spiels

Völlig überwältigt von Sieg, Tor und Debüt

+ © dpa Aymen Barkok. © dpa

Bremen - Aymen Barkok? Aymen wer? Nur die Insider kannten den 18-Jährigen, der die Frankfurter Eintracht in der letzten Minute in Bremen zum Sieg schoss. Erst vor drei Wochen wurde er mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet und nun 15 Minuten vor Schluss eingewechselt.

„Weil er gute technische Fähigkeiten hat“, sagte Trainer Niko Kovac, „ich war mir bewusst, dass er das kann.“ Aber ein Tor mit links? „Normalerweise schieße ich mit rechts“, sagte der vom Sieg, Tor und Debüt völlig überwältigte junge Mann. Eigentlich hätte er am Tag zuvor für die U19 in Kaiserlautern spielen sollen, doch wegen der vielen Verletzten durfte er mit nach Bremen. Und startete von Null auf Hundert durch. Die Nervosität war ihm anzusehen, zunächst unterliefen ihm drei, vier Fehlpässe. „Aber dann habe ich mich daran gewöhnt“, sagte er und traf. Sein drittes Saisontor, nachdem er zuvor zweimal für die U19 erfolgreich war.

Bei der SG Praunheim und RW Frankfurt machte Barkok seine ersten Schritte mit dem Ball. Danach wurden die Offenbacher Kickers auf den Jungen mit den großen technischen Möglichkeiten aufmerksam. Von Rot-Weiss ging es über den Main zum OFC, doch die Eintracht merkte noch rechtzeitig, was da für ein Talent (fast) verloren gegangen wäre. 2013 holten sie Aymen wieder in seine Geburtsstadt zurück.

Der Sohn marokkanischer Eltern machte in den letzten Jahren große Schritte auf der Karriereleiter, wurde Stammspieler bei der Eintracht in U17 und U19, bekam eine Einladung zur deutschen U19-Nationalelf und schaffte nun sogar den Sprung zum Profi. „Er ist einer unserer besten Fußballer“, sagt U19-Trainer Alexander Schur, „Aymen ist ein Straßenfußballer“. Soll heißen: Einer, der gerne mit dem Ball arbeitet, einer der seinen Instinkten vertraut – wie in Bremen bewiesen. (sp)