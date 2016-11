Trainer Niko Kovac vor Vertragsverlängerung?

Abraham verlängert bis 2020

Frankfurt - Für die Eintracht war es ein rundherum schöner Abend. Vor dem Spiel war bekanntgegeben worden, dass David Abraham seinen im Jahr 2018 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2020 verlängert hat. Verlängert demnächst auch sein Trainer Niko Kovac? Von Peppi Schmitt

Sportvorstand Fredi Bobic bezeichnete Abraham als „Musterprofi“, der neben starken Leistungen auf dem Platz auch große Bedeutung im Innenleben der Mannschaft habe. „Er hilft den jungen Burschen“, sagte Bobic. Und kündigte, quasi en passant weitere Aktivitäten außerhalb des Platzes an. „Wir werden wieder einiges in Gang bringen für die Zukunft“, sagte er ohne näher auf Details einzugehen. Womöglich steht die Vertragsverlängerung von Trainer Niko Kovac unmittelbar bevor. Das alles passte ins Bild einer großen Harmonie. Bis zum nächsten Bundesligaspiel am Sonntag nächster Woche in Bremen, wird die Mannschaft nun zweigeteilt. Gleich neun Spieler haben sich auf Länderspielreise begeben, Timothy Chandler und Marco Fabián spielen mit der USA und Mexiko in der WM-Qualifikation sogar gegeneinander. Die anderen können ein wenig durchschnaufen, Trainer Kovac hat zwei Tage frei gegeben.

Am Dienstag findet dann ein Laktattest statt, am Mittwoch erst wieder das nächste Training. Und am Donnerstag (18.30 Uhr) das Freundschaftsspiel beim FSV Frankfurt. Wahrscheinlich wird die Eintracht da neben den Nationalspielern auch wieder auf Danny Blum verzichten müssen. Der Angreifer, gerade erst zurück nach einem Innenbandanriss im Knie, hat sich bei seinem Kurzeinsatz gegen Köln wieder am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose wird für Montag erwartet. (sp)