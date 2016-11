Jugendspieler und Fußballgott schießen Eintracht zum Sieg

Frankfurter gewinnen in Bremen

Bremen - Die Frankfurter Eintracht bleibt dran – an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Nach dem 2:1 (0:1)-Sieg beim SV Werder Bremen haben die Hessen schon 21 Punkte und liegen damit gleichauf mit Borussia Dortmund und dem 1.FC Köln, die neben Leipzig und Bayern die Champions-League-Plätze belegen. Von Peppi Schmitt

Es ist eine unglaubliche Entwicklung, die diese Mannschaft hinter sich hat. In Bremen lief es in der ersten Halbzeit nicht besonders rund, doch mit der Einwechslung von Alexander Meier und der Umstellung auf zwei Angreifer setzte Trainer Niko Kovac die richtigen Signale. Die Eintracht wurde gleichwertig, dann besser und hatte am Ende das glückliche Ende für sich. Kapitän Meier egalisierte mit seinem vierten Saisontreffer die Führung der Bremer durch Florian Grillitsch und Aymen Barkok erzielte kurz vor dem Ende das Siegtor.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr viel besser gespielt und deshalb auch verdient gewonnen“, sagte Trainer Niko Kovac, der zunächst die erwartete Mannschaft aufs Feld geschickt hatte, damit aber nicht in allen Fällen richtig lag. Alex Meier blieb draußen, dafür sollte in vorderster Linie Branimir Hrgota stürmen. Wie sich eine Dreiviertelstunde später zeigte, war dies keine so gute Idee. Denn Hrgota wirkte wie ein Fremdkörper, war genauso vom Spiel abgeschnitten wie häufig auch Meier.

Zur Halbzeit korrigierte Kovac und brachte Meier für den schwachen Huszti. Und der Kapitän zeigte eindrucksvoll, dass er keineswegs nur in Heimspielen trifft. Meier jedenfalls drehte die Partie, erzielte den Ausgleich in seiner unnachahmlichen Art, als die Bremer Abwehr indisponiert wirkte. „Meier hat uns eiskalt bestraft“, sagte Werder-Coach Alexander Nouri. Es war Meiers vierter Saisontreffer. Kurz darauf scheiterte er noch zweimal am glänzend reagierenden Torwart Wiedwald.

Er habe sich vorher schon geärgert über seine Nicht-Nominierung, gab Meier später zu, „aber ich probiere alles zu geben, wenn ich komme, so wie es immer mache.“ Was ihm ein Sonderlob seines Trainers einbrachte. „Die, die draußen waren, waren sauer und enttäuscht, das müssen sie auch sein“, sagte Kovac, „aber ich habe ihnen gesagt, sie sind verantwortlich für die Stimmung im Team.“ Meier hat dies vorbildlich umgesetzt. „Er hat seine Aufgabe sehr gut gelöst“, sagte Kovac, „und wie stark er im Strafraum ist, wissen wir ja.“

Schon vor der Pause hatte die Eintracht gar nicht so schlecht gespielt, aber zu wenig Gefahr nach vorne entwickelt. David Abraham verfehlte gleich zu Beginn mit einem Weitschuss das Tor nur ganz knapp. Und Marco Fabián vergab die beste Chance, als sein Schuss aus zwölf Metern noch abgeblockt wurde. Die besseren Gelegenheiten hatten die Bremer, auch wenn sie sicher nicht die bessere Mannschaft waren. Doch alleine die drei Angreifer Max Kruse, Serge Gnabry und Claudio Pizarro brachten die Frankfurter Abwehr durch ihre individuelle Klasse einige Male zum Wackeln. Neu-Nationalspieler Gnabry war es auch, der die beiden ersten Gelegenheiten vergab. Schließlich musste Torwart Hradecky noch einen mächtigen Schuss von Kruse abwehren.

Es war also kein Zufall, dass Werder in Führung ging. Es war aber keiner aus dem stürmischen Trio, der traf. Abwehrmann Moisander, ein Landsmann des Finnen im Frankfurter Tor, hatte einen weiten Pass nach vorne geschlagen. Florian Grillitsch stand am Strafraum völlig frei, nahm den Ball perfekt an und traf aus 14 Metern genau in den Winkel. Ein toller Treffer. Der aber vor allem den Effekt hatte, dass die Frankfurter nun aufwachten.

„In der ersten Halbzeit haben wir zu viele leichtsinnige Fehler gemacht“, sagte Kovac, „nachher wurde es viel besser, da hatten wir viel mehr Zugriff.“ Es war nun ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Frankfurter. Denn der Trainer hatte ein glückliches Händchen bewiesen, als er eine Viertelstunde vor Schluss mit Aymen Barkok einen völlig unbekannten Spieler für Gacinovic einwechselte. Ausgerechnet der 18 Jahre alte Jugendspieler zirkelte in der 90. Minute den Ball mit dem linken Fuß aus 18 Metern in den Torwinkel zum Siegtreffer.