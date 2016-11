Alex Meier sieht nur geringe Chancen auf Europa

Trotz des Höhenflugs

Frankfurt - Kapitän Alex Meier sieht trotz des Höhenflugs von Eintracht Frankfurt geringe Chancen auf einen Teilnahme am internationalen Geschäft.

„Wenn die Top-Clubs ihr Niveau auf den Platz bringen, werden wir nicht Sechster“, sagte der Torjäger im „Kicker“. „Im Moment ist oben alles dicht, aber es muss schon viel zusammenkommen, damit wir da am Ende reinrutschen.“ Meier will auch noch keine Parallelen zur Saison 2012/2013 ziehen, als die Eintracht in die Europa League einzog. „Nach einem Drittel der Saison darf man sich nicht feiern lassen. Wir können glücklich sein über den Start, mehr aber auch nicht“, warnte der 33-Jährige. Er habe 2010/11 erlebt, dass die Frankfurter trotz 26 Punkte zur Winterpause noch abgestiegen sind. (dpa)