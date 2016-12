Lob für Barkok, Warnung an Rebic

Nachwuchskicker sorgt für Belebung

Frankfurt - Am 20. Oktober hat Aymen Barkok einen Vertrag bis ins Jahr 2020 unterzeichnet. Am 20. November hat er bei seinem ersten Bundesligaeinsatz den 2:1-Siegtreffer für die Eintracht in Bremen erzielt.

Am 26. November hat er geholfen den Sieg gegen Dortmund festzuhalten. Und am 4. Dezember hat er nun in Augsburg nach der Einwechslung für Szabolcs Huszti seine bisher beste Leistung gezeigt. Das nennt man eine Blitzkarriere. „Er ist ein Hakler, wie man in Kroatien sagt, ein Fummler“, lobt Trainer Niko Kovac, „dazu ist er auch körperlich richtig stark.“

Die Leistungen des 18 Jahre alte Barkok sind also wirklich gute Nachrichten für die Eintracht. Aber es gibt auch eine andere Seite: Sein Fehlen und das von Furkan Zorba und Miguel Blanco-Lopez, die in Augsburg auf der Bank saßen, haben zu einer Krise bei der U19 geführt, die gerade die dritte Niederlage in Folge kassiert hat und in akuter Abstiegsgefahr in der Budnesliga-Süd schwebt.

Barkok wurde zuletzt zweimal dem arrivierten Ante Rebic vorgezogen. Natürlich bekleiden beide andere Positionen, aber in erster Linie ist es dem Trainer dabei um die richtige Einstellung gegangen. Rebic wirft der Kovac vor, nicht genügend in der Defensive zu arbeiten. „Er muss das einfach lernen, sonst wird er nicht nur hier schwer für ihn, sondern überall“, schreibt Kovac seinem kroatischen Landsmann ins Stammbuch. Es liege an Rebic selbst, die Kurve zu kriegen. Kovac: „Wir geben ihm Hinweise und Tipps, aber es ist auch eine Kopfsache.“

Ein Beispiel könne sich Rebic an Kapitän Alexander Meier nehmen. „Alex arbeitet für die Mannschaft, wie man das in den letzten Jahren nicht gesehen hat“, sagt der Trainer, „und wenn das eine mit 34 machen kann, muss es einer mit 24 auch können.“ Deutlicher kann die Warnung an Rebic nicht ausfallen. (ps)