Chandler und Fabián stark, Müller fair

Eintracht gegen FC Bayern München

Frankfurt - Es ist schon erstaunlich, dass seit einigen Spielen zwei Profis der Frankfurter Eintracht herausragen, die vor der Saison eigentlich in der zweiten Reihe gestanden hatten. Von Peppi Schmitt

Rechts sollte Neuzugang Guillermo Varela verteidigen und auf der Spielmacherposition war zu Beginn der Vorbereitung Mijat Gacinovic vorgesehen. Varela hat sich schwer verletzt, Gacinovic konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Das gerät leicht in Vergessenheit über die berechtigten Lobeshymnen, die nun auf Timothy Chandler und Marco Fabián herein prasseln. Diese beiden waren die besten Spieler der Eintracht in einer insgesamt ausgezeichneten Mannschaft. „Außerordentlich gut“, hätten beide gespielt, sagte Trainer Niko Kovac.

Chandler hatte über 90 Minuten den Münchner David Alaba in die Defensive gedrängt, hatte den Pfosten getroffen, eine Meier-Chance mit Flanke vorbereitet und auch den 2:2-Ausgleich von Fabián. Für den Mexikaner war es bereits der dritte Treffer in dieser Saison. Damit liegt er gleichauf mit Torjäger Meier. „Leider haben wir nur einen Punkt gemacht“, sagte der amerikanische Nationalspieler Chandler, „es war unglaublich, wie gut wir gegen die Bayern gespielt haben.“ Für seine ganz persönliche Topform gibt es eine ganz einfache Erklärung. „Ich fühle mich fit und versuche immer das Beste zu geben“, sagte er später.

Und vergaß nicht den Bayern-Star Thomas Müller zu loben. Eine Viertelstunde vor Schluss war es nämlich zu einer kuriosen Situation gekommen. Chandler hatte den Ball am Fuß, Müller gestikulierte und Chandler schoss den Ball ins Seitenaus. Danach ließ sich der Frankfurter draußen behandeln. Was war da los? „Ich hatte einen Krampf im Oberschenkel und hab das laut gesagt“, erklärte Chandler, „Thomas Müller hat geantwortet, ich greife dich nicht an, schieß den Ball raus. Das war sehr, sehr fair.“