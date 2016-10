Schubserei zwischen Abraham und Meier

Frankfurt - Vor dem Freundschaftsspiel am Freitag in Sandhausen gehen Eintracht-Trainer Niko Kovac die Spieler aus. Beim Training am Mittwoch hat sich Danny Blum am Knie verletzt.

„Das Bein war stabil, er ist nicht weggeknickt“, sagte Trainer Niko Kovac, „ich hoffe, es ist nicht so schlimm.“ Vermutet wird eine Innenbanddehnung, eine genaue Diagnose aber steht noch nicht fest. Wegen Problemen an der Achillessehne fehlte Johannes Flum, wegen Krankheit Yanni Regäsel. Omar Mascarell, Ante Rebic und Joel Gerezgiher konnten nach Verletzungen wieder mit den Rehatrainern arbeiten, das Spiel aber kommt wohl zu früh für sie. Harmlos war eine Trainingsrangelei zwischen den beiden erfahrensten Spielern. Nach einem harten Zweikampf war es zwischen David Abraham und Alexander Meier zu einer Schubserei gekommen. „Alles schon wieder vergessen“, sagte Meier später, „das war ganz harmlos, wir haben uns schon auf dem Platz wieder verstanden.“ (sp)