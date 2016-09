Vorm Duell in Freiburg: Kovac macht komplett dich

Angst vor „Werksspionage“, Abraham im Lauftraining

Frankfurt - Aus Angst vor „Werksspionage“ schottet sich die Frankfurter Eintracht vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim SC Freiburg komplett ab. Am Dienstag haben die ersten und letzten öffentlichen Trainingseinheiten stattgefunden. Ab Mittwoch bleiben die Türen geschlossen. Von Peppi Schmitt

Das ist neu in Frankfurt. „Wir wollen beim Training nicht vom Gegner beobachtet werden“, sagt Trainer Niko Kovac, der im Breisgau eine außerordentlich komplizierte Aufgabe erwartet. „Das wird intensiv und schwer“, sagt der Eintracht-Coach, „Freiburg ist eine balltechnisch sehr gute Mannschaft und hat ja auch schon zwei Heimspiele gewonnen“. (gegen Mönchengladbach und den HSV). Doch Kovac ist zuversichtlich, „dass wir Lösungen finden werden“. Für die Eintracht wären Punkte aus Freiburg mit Blick auf die kommenden Aufgaben besonders wichtig. Geht es doch nach der nächsten Länderspielpause gegen die Bayern, bevor in Hamburg und Mönchengladbach zwei weitere schwere Auswärtsspiele folgen. Und dazwischen liegt noch das Pokalheimspiel gegen Ingolstadt. Da erwartet nicht nur Vorstand Axel Hellmann einen „harten Oktober“. Zusätzlich wird die Eintracht ja noch belastet durch die Strafen, die das DFB-Sportgericht wegen der Randale in Magdeburg ausgesprochen hat. Die Zuschauerausschlüsse seien „natürlich sportlich nicht gut“, sagte Kovac, der ein ähnliches Szenario schon einmal als kroatischer Nationaltrainer erlebt hat. Gegen Italien mussten die Kroaten in der Qualifikation für die EM 2016 vor leeren Rängen antreten. Der europäische Fußball-Verband UEFA hatte die Strafe unter anderem wegen rassistischer Gesänge und dem Abbrennen von Pyrotechnik ausgesprochen.

Personell kann der Frankfurter Fußball-Lehrer dem dritten Auswärtsspiel gelassen entgegensehen. Zwar haben beim Training am Dienstag mit David Abraham und Taleb Tawatha zwei Spieler aus dem jüngsten Aufgebot nicht auf dem Platz gestanden, doch mit beiden kann Kovac fürs Wochenende planen. Abraham, der sich beim Heimspiel gegen Hertha BSC eine Innenbanddehnung im Knie zugezogen hat, konnte zumindest wieder Lauftraining absolvieren. „Das wird schon klappen“, sagte der Argentinier mit Blick auf den kommenden Samstag frohgemut, „mir geht es schon viel besser“. Der Trainer ist da noch ein wenig vorsichtiger. „David ist auf dem Weg der Besserung“, sagte er, „aber Laufen und Spielen ist noch ein Unterschied.“ Ein Risiko werde er sicherlich nicht eingehen, machte Kovac klar, „denn durch die nachfolgende Länderspielpause hätten wir dann zwei weitere Wochen, um die Verletzung auszukurieren“. Freiwillig wird Kovac aber sicher nicht auf seinen Abwehrchef verzichten, auch wenn mit Michael Hector als Partner von Jesus Vallejo ein guter Ersatz bereitstehen würde.

Neuzugang Tawatha hat seit Wochenanfang Magen-Darm-Probleme, die aber bis zum Samstag auch ausgestanden sein sollten. Der Kader gibt trotz einiger langfristiger Ausfälle durchaus Alternativen für die Begegnung in Freiburg her. Ante Rebic drängt mit Macht in die Startelf, auch Makoto Hasebe dürfte mit einem Platz auf der Bank nicht zufrieden sein. Und Neuzugang Shani Tarashaj wartet auf seine erste Chance. Wie breit die Eintracht aktuell aufgestellt ist, zeigt ausgerechnet die Ausfallliste: Mit Marco Russ (Reha nach Krebserkrankung) und Marc Stendera (Reha nach Kreuzbandriss) befinden sich zwei Spieler schon seit der letzten Saison im Krankenstand, Neuzugang Guillermo Varela wurde nach dem Spiel in Darmstadt am Knöchel operiert und fällt bis zum Jahresende aus. Slobodan Medojevic war nach einer Achillessehnenoperation gerade zurück und muss nun wegen Knieschmerzen wieder passen. Joel Gerezgiher ist gefühlt ständig verletzt, hat aktuell muskuläre Probleme, und Enis Bunjaki hat sich einen Innenbandanriss im Knie zugezogen. Ein halbes Dutzend Ausfälle also und doch keine Personalprobleme. Das spricht für die Breite des Kaders. sp