Fredi Bobic warnt vor nächsten Wochen

„Gefährliches Programm“

Frankfurt - In einem Gespräch bei „Sky Sport News HD“ hat der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic vor den nächsten Spielen der Eintracht gegen Bayern München, in Hamburg und in Mönchengladbach gewarnt. Von Peppi Schmitt

„Das ist jetzt ein gefährliches Programm“, sagt er, „es wird ja schon darüber gesprochen, was passiert, wenn die nächsten zwei oder drei Spiele verloren gehen.“ Zur Aufregung freilich sieht er keinen Grund. Bobic: „Wir haben jetzt auch erstmal diese zehn Punkte und deswegen sage ich auch, dass wir im Soll sind.“ Er hoffe, dass die Eintracht eine mögliche Krise „noch hinauszögern und noch einige Punkte sammeln könne.“

Vor allem von den Führungsspielern verlangt er, dass sie vorangehen. Sie müssten das Zepter in die Hand nehmen. Dies habe auch der Trainer intern angesprochen. „Die Spieler müssen mit Kritik umgehen können“, sagte Bobic, „wir haben ja keinen Spieler rausgesucht und ihn vernichtet, sondern betont, dass wir insgesamt mehr erwarten.“ Und dies sei intern geschehen.