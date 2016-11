Eintracht empfängt Köln: Traditionsduell als Topspiel

Meier und Blum dabei

Frankfurt - Für die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und den TV-Sender Sky ist es am Samstagabend das Topspiel des Spieltags: Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Von Peppi Schmitt

Dabei empfängt „nur“ der Tabellensiebte den Tabellenvierten. Und doch hat die Partie tatsächlich die Anmutung eines Spitzenspiels. Zwei Traditionsvereine im direkten Duell, das verspricht im Gegensatz zum letzten sogenannten Topspiel vor einer Woche, als im „El Plastico“ die Werksmannschaft aus Wolfsburg und Leverkusen aufeinandergetroffen sind, tatsächlich emotionalen Fußball. Und dies gilt für den Platz und die Ränge. Die Arena ist mit 51.500 Zuschauern ausverkauft, alleine 5000 Anhänger werden die Kölner unterstützen.

Beide Mannschaften gehören zu den positiven Überraschungen der Saison. Die Kölner haben erst einziges Spiel verloren, die Frankfurter auch nur zwei. Die Anhänger beider Klubs träumen von Europapokalspielen, die Trainer beider Vereine überzeugen durch Realismus und Optimismus. „Wir spielen auf einem relativ hohen Level“, sagt der Kölner Peter Stöger, „wir sehen die Entwicklung im Training, deshalb überrascht es uns nicht.“ Freilich sei seine Mannschaft auch vor Rückschlägen nicht gefeit.

Ganz ähnlich formuliert es sein Frankfurter Kollege. „Die Mannschaft hat sich das Lob verdient, denn das kommt ja nicht von ungefähr“, sagt Eintracht-Coach Niko Kovac, „aber alle müssen wissen, dass es im Fußball sehr schnell geht.“ Mal werde man gelobt, mal werde man kritisiert. „Wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, denn mit 15 Punkten haben wir noch nichts erreicht“, sagt Kovac. Was natürlich so auch nicht stimmt. Denn gerade die Frankfurter, die dem Abstiegsteufel ja nur gerade so von der Schippe gesprungen sind, haben eine überraschende Entwicklung genommen, vom Abstiegskandidaten zum soliden Mittelfeldteam. So zumindest sieht es im Moment aus.

Zu Hause spielen die Frankfurter schon seit Kovacs Amtsantritt im letzten März stabil, haben saisonübergreifend von acht Heimspielen nur eines verloren, gegen die TSG 1899 Hoffenheim unglücklich mit 0:2. Dafür aber mit Borussia Dortmund, Schalke 04, Bayer Leverkusen drei Europapokal-Teilnehmer geschlagen und den Spitzenteams dieser Saison Bayern und Hertha BSC Punkte abgeknöpft. Die Entwicklung ist also unübersehbar, zumal zuletzt auch auswärts in Hamburg und Mönchengladbach gepunktet werden konnte. Für den Trainer sind die spielerischen und taktischen Entwicklungsschritte vielleicht sogar genauso wichtig wie die Resultate. Längst ist die Eintracht nicht mehr nur auf ein System festgelegt. „Wir sind sehr variabel, können mit Fünferkette, Viererkette und Dreierkette spielen“, sagt Kovac, „und wir können während der 90 Minuten das System wechseln.“

Die Frankfurter sind deshalb viel schwerer auszurechnen als noch in der letzten Saison. Was gerade dem Trainer richtig Spaß macht. Selbst für die eigenen Spieler bleibt er unberechenbar. Vor allem in der angreifenden Abteilung hat Kovac die Rotation zum Programm erhoben, „Unter der Woche wird durchgemixt, keiner weiß, ob er spielt“, hat gerade der Schweizer Nationalspieler Haris Seferovic erklärt, „das erfahren wir erst in der Sitzung vor dem Spiel“. Kovac will damit die Spannung bei all seinen Profis hochhalten. Das war und ist auch vor dem Spiel gegen Köln so. In den Übungseinheiten, die Kovac inzwischen nahezu durchgängig hinter verschlossenen Türen durchführt, gab es noch keine Festlegung auf ein System oder gar konkrete Hinweise auf die Aufstellung.

Dennoch ist die Geheimniskrämerei kein ganz großes Hexenwerk, da Kovac die Wechselspielchen im Ernstfall nur bei den Angriffsspielern durchführt. Die Vierer-Abwehr mit den Außenverteidigern Timothy Chandler und Bastian Oczipka sowie den Innenverteidigern David Abraham und Jesus Vallejo hat so stark gespielt, dass sie sicher nicht verändert wird. Bleibt einzig die Frage, wo der zuletzt überragende Makoto Hasebe eingesetzt wird. Zwischen den Innenverteidigern als eine Art Libero oder ganz traditionell im defensiven Mittelfeld. Nur vorne hat Kovac die freie Auswahl, nachdem am Donnerstag bis auf Ante Rebic alle anderen in Frage kommenden Spieler trainiert haben. Kapitän Alexander Meier wird ziemlich sicher in die Startelf zurückkehren, Danny Blum zum ersten Mal seit vier Wochen wieder auf der Bank sitzen.