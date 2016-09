Die Macht am Main: Zuhause ist die Eintracht stark

Heimsieg gegen Leverkusen

Jubel bei Eintracht Frankfurt nach der 1:0-Führung durch Alex Meier.

Darmstadt - Am Ende, als Bayer Leverkusen mit 2:1 (0:0) niedergerungen war, haben nicht wenige bei der Frankfurter Eintracht mit Zorn eine Woche zurückgeblickt und sich noch einmal mächtig geärgert über die 0:1-Niederlage im Derby bei den erschreckend schwachen Darmstädtern. Von Peppi Schmitt

„Ich denke schon noch an Darmstadt“, gab Sportdirektor Bruno Hübner zu, „gerade weil wir so früh wie möglich so viele Punkte wie möglich einsammeln müssen.“ Das Spiel und die Leistung gegen Leverkusen seien aber die erwartete „Trotzreaktion“ gewesen. Und so wollte sich auch Trainer Niko Kovac auf Diskussionen, was wäre wenn, nicht einlassen. „Sechs Punkte nach drei Spielen, das hätte ich zu Beginn unterschrieben“, sagte der Frankfurter Trainer, „und deshalb bin ich auch jetzt zufrieden.“ Das durften auch alle Frankfurter sein. Die Arena im Stadtwald hat sich so entwickelt, wie es der Trainer gehofft hat. „Zu Hause wollen wir eine Macht werden“ hat er gefordert. Jetzt haben die Frankfurter in den letzten drei Begegnungen saisonübergreifend mit Borussia Dortmund (1:0), Schalke 04 (1:0) und Bayer Leverkusen drei Champions-League-Teilnehmer oder Anwärter geschlagen. Und keiner der Siege war unverdient.

„Heute haben elf Spieler auf dem Feld gestanden, die voller Hingabe gespielt und voller Leidenschaft gekämpft haben", sagte Kovac. Den Zuschauern gefällt die neue Spielweise der Mannschaft, kämpferisch, offensiv, manchmal etwas wild. Der Trainer befördert das. „Ich habe meinen Jungs klipp und klar gesagt, dass wir gewinnen wollen“, berichtete er später. Das ist schon mutig, berücksichtigt man die Ausgangspositionen. Hier die neu zusammengewürfelte Eintracht, dort die Werkself mit ihren vielen Nationalspielern, die es sich vermeintlich leisten konnte, Stars wie Hakan Calhanoglu, Lars Bender, Kevin Volland oder den Finnen Joel Pohjanpalo draußen zu lassen.

Es war ein Tag wie gemalt für die Eintracht. Vor dem Spiel wurde unter dem Jubel der Fans bekannt gegeben, dass der an Krebs erkrankte Marco Russ seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. „Ich danke dem Vorstand und dem Trainer, die mir in meiner derzeitigen Situation das Vertrauen geschenkt haben“, sagte der 31 Jahre alte Russ, „ich bin stolz darauf, noch bis 2019 bei der Eintracht weiterspielen zu können."

Dieser emotionalen Entscheidung folgten 95 emotionale Minuten. Mit einer starken Eintracht, die einen klaren Plan verfolgte. Mutig ging es nach vorne, auch wenn in der ersten Halbzeit die großen Chancen ausblieben. Im Gegenzug aber blieben auch die Leverkusener total harmlos. Was unter anderem an Jesus Vallejo lag. Der 19 Jahre alte Spanier, der sein erstes Bundesligaspiel über die komplette Distanz absolvierte, zeigte ein großartige Leistung mit gefühlt hundert Prozent erfolgreich geführten Zweikämpfen. Er war nicht der einzige, der sich aus einer insgesamt starken Mannschaft heraushob. Natürlich hielt Torwart Lukas Hradecky wieder stark, auch wenn er zwei Minuten vor Schluss das Glück des Tüchtigen brauchte. Chicharito schoss, angeblich geblendet von einem Laserpointer, einen umstrittenen Elfmeter an den Pfosten. Hradecky war nach links geflogen, der Mexikaner hatte nach rechts geschossen. „Vor dem Spiel hatte die Analyse ergeben, dass er nach links schießt, auch Marco Fabian hatte nach links gezeigt“, berichtete Hradecky, „das war alles falsch.“ Aber der Ball war nicht drin.

Es war ein anderer Mexikaner, der das Spiel entschied: Der Frankfurter Marco Fabián bereitet das Führungstor durch den starken Alex Meier vor und erzielte das 2:1 selbst. Auf Meier ist sowieso immer Verlass, deshalb war dessen Auswechslung eine Viertelstunde vor Schluss durchaus überraschend gekommen (Trainer Kovac: „Wir müssen mit den Kräften haushalten“), zumal der eingewechselte Branimir Hrgota dann nicht wirklich überzeugen konnte. Aber das war nur eine Petitesse, denn eine andere Einwechslung hatte der Eintracht neuen Schwung gegeben: Ante Rebic brauchte nur eine halbe Stunde, um zu zeigen, dass er eine wirkliche Verstärkung werden kann. Der Kroate bereitete den Siegtreffer glänzend vor.

Und so hat sich vieles gefügt für die Eintracht. Da konnte es Manger Hübner leicht verschmerzen, dass er vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt wurde. Nach der Elfmeterentscheidung von Christian Dingert war er, übrigens ebenso wie der Trainer, aufs Feld gerannt und hatte heftig protestiert. „Es war alles sehr emotional“, sagte Hübner. Damit hatte auch der Unparteiische zu kämpfen bei vielen engen Entscheidungen. Kurz nach der Halbzeit hatte er auf Intervention seines Assistenten auf eine rote Karte gegen Makoto Hasebe verzichtet, weil vor der vermeintlichen Notbremse der Leverkusener Charles Aranguiz den Ball mit der Hand gespielt hatte. Und als Chandler dann den Ball, gespielt, aber auch den Gegner berührt hatte, auf Elfmeter entschieden. Durchaus umstritten. Aber durch den Fehlschuss kein großes Thema mehr.