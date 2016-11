Spieltermine: DFL ärgert Eintracht-Fans

Auswärts nicht mehr Samstag

Frankfurt - Niemand war glücklich, als die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in der vergangenen Saison das brisante Derby zwischen der Eintracht und Darmstadt 98 auf einen Sonntagabend im Dezember angesetzt hatte. Von Peppi Schmitt

In der Dunkelheit hatten die Sicherheitskräfte einen noch schwereren Stand gegen die Unverbesserlichen auf beiden Seiten. Nun hat die DFL das Derby wieder an einen Sonntagabend angesetzt, diesmal am 11. Februar. Verstehen muss das niemand.

Für Verdruss unter den Eintracht-Anhängern sorgen auch die Termine für die Auswärtsspiele: Zuletzt wurde jeweils freitags in Hamburg und Mönchengladbach gespielt. Bis in den Februar hinein bleiben die Spielansetzungen ganz besonders fan-unfreundlich. Womöglich hat sich da so ein kleines Hase-und Igelspiel zwischen Fans und Verband und Liga entwickelt. Die Frankfurter Fans zeigen sich ja immer besonders kreativ, wenn es gilt, sogenannte Kollektivstrafen zu umgehen. So zuletzt wieder beim Pokalspiel gegen Ingolstadt, als einige Zuschauer aus den gesperrten Blöcken im Stadion waren, andere - völlig Unbeteiligte an den Ausschreitungen in Magdeburg - aber ausgesperrt blieben.

Wie auch immer, die nächsten fünf Auswärtsspiele der Eintracht finden nicht mehr am beliebten Samstagnachmittag statt. In Bremen spielt die Eintracht am Sonntagabend (20. November), in Augsburg ebenfalls (4. Dezember), in Wolfsburg am Samstagabend (17. Dezember), in Leipzig zum Jahresauftakt wieder am Sonntagabend (21. Januar) und auf Schalke am Freitagabend (27. Januar). Alles Termine, die weniger Fans als normal erwarten lassen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…

