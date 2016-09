Auswärtssieg für abgezockte Eintracht

Abraham und Oczipka erzielen nach zwei Ecken die Tore

+ © Hübner Ingolstadt Pascal Groß (links) hat bei einer Ecke geschlafen, sein gegenspieler David Abraham (oben) köpft ein zum 0:1. © Hübner

Ingolstadt - Der Start der Frankfurter Eintracht in die neue Bundesliga-Saison ist geglückt. Mit dem 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt stehen nach vier Spieltagen nun schon neun Punkte auf dem Konto. Von Peppi Schmitt

„Wenn jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir nach vier Spielen neun Punkte haben, hätten wir sofort unterschrieben“, sagte Frankfurts Kapitän Alex Meier. Der Erfolg war vor 14.259 Zuschauern durchaus verdient, auch wenn die Frankfurter dazu keine wirklich große Leistung abliefern mussten. Aber auch eine solide Vorstellung reichte gegen einen ungewöhnlich schwachen Gegner, um die Partie über weite Strecken zu kontrollieren und die entscheidenden Nadelstiche zu setzen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit köpfte David Abraham den Ball zur Führung ins Tor, in der 50. Minute traf Bastian Oczipka mit einem mächtigen Schuss aus 25 Metern zum 2:0.

„Der Start tut uns gut, das hilft bei unserem Prozess“, sagte Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic und konstatierte: „Wir lassen hinten wenig zu. Das war ein verdienter Sieg. Aber noch fehlen 31 Punkte. Wir dürfen uns freuen, aber wer träumt, soll sich einen anderen Verein suchen.“ Auch Trainer Niko Kovac war zufrieden, warnte aber vor Übermut: „Wir waren kämpferisch sehr stark. Wir bleiben aber mit beiden Füßen auf dem Boden und werden nicht anfangen zu spinnen, sondern konzentriert weiterarbeiten. Die Welle, auf der wir sind, ist klein. Wenn wir übermütig werden, geht es schnell in die andere Richtung“, sagte er.

Wie erwartet hatte Kovac zwei Änderungen gegenüber dem Leverkusen-Spiel vorgenommen. Omar Mascarell kam für Makoto Hasebe, Ante Rebic für Mijat Gacinovic. Doch an Rebic konnte sich der Frankfurter Trainer nicht lange erfreuen. In der achten Minute sank der Kroate zum ersten Mal verletzt ins Gras, nach einer kurzen Behandlung versuchte er es noch einmal, bevor er dann doch nach 13 Minuten mit einer Hüftverletzung vom Platz musste. Für ihn kam Mijat Gacinovic. Bis dahin hatte die Eintracht aber schon einige schwierige Situationen zu überstehen. Gerade in den ersten beiden Spielminuten schienen die Frankfurter überrollt zu werden. Ingolstadt hatte in diesen 120 Sekunden zwei gute Gelegenheiten, kurz darauf eine dritte. Nichts ganz klares, aber doch erfolgversprechend. Der Frankfurter Trainer stand wild gestikulierend am Spielfeldrand und versuchte verzweifelt, seine Mannschaft aufzuwecken.

Bilder: Eintracht gewinnt in Ingolstadt Zur Fotostrecke

Das dauerte knapp zehn Minuten. Es war in erster Linie Marco Fabián, der versuchte, für etwas Ruhe und spielerisches Niveau zu sorgen. Was nicht so ganz einfach war gegen die Spielweise der Gastgeber. Die hatten nur ein Mittel: Hoch und weit nach vorne. Es war ein furchtbares Gebolze, was die Zuschauer nur mäßig unterhielt. Auch die Eintracht brachte kaum vernünftige Angriffe zustande. In der 26. Minute aber gelang mal so ein Konter, doch Meier scheiterte mit einem Schuss von der 16-Meter-Linie am Torhüter des FCI. Nach einer halben Stunde war es Fabián, der mit einem Weitschuss das 0:1 knapp verpasste. Und als alle auf den Halbzeitpfiff warteten, gelang der Eintracht die Führung. Eine Ecke von Fabián köpfte Abraham ins Tor.

Das war natürlich ein Schock für die Gastgeber, die dann ziemlich wütend aus der Kabine kamen. Doch die Eintracht hielt dagegen. Zunächst scheiterte Fabián noch mit einem Freistoß an Nyland (49.), nach einer zu kurz abgewehrten Ecke des Mexikaners wuchtete der aufgerückte Außenverteidiger Oczipka dann aber den Ball aus 25 Metern volley ins Tor. Ein Schuss wie ein Strich, ein toller Treffer, das 0:2. Danach hatte die Eintracht das Spiel eine ganze Weile unter Kontrolle. Die Gastgeber fanden kein Mittel, produzierten viel zu viele Fehler. Die Frankfurter freilich verpassten es, den entscheidenden Konter zu setzen. Und so blieb doch immer noch eine gewisse Unsicherheit.

Es war eine zerfahrene Partie, die nur ab und zu von den Frankfurtern beruhigt werden konnte. Fabián wurde müde auch Kapitän Meier war nicht wirklich ins Spiel, Seferovic verlor zu oft den Ball und Gacinovic war wie schon gegen Leverkusen fast ein Ausfall. Aber bei allen Frankfurter Schwächen, es war durchweg besser, als das, was die Gastgeber in diesem Spiel zeigten.