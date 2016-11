Klaus Luisser macht die Eintracht fit

Der Fitness-Guru in den kurzen Hosen

Frankfurt - Wird Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac nach dem „Geheimnis“ des aktuellen Erfolgs gefragt, kommt immer die gleiche Antwort. „Die Grundvoraussetzung ist die Fitness“, sagt er, „darauf baut alles andere auf.“ Mitverantwortlich für den guten körperlichen Zustand der Frankfurter Spieler ist Klaus Luisser. Von Peppi Schmitt

Der 39 Jahre alte Österreicher hat im Sommer Christian Kolodziej als Athletik- und Konditionstrainer abgelöst. Luisser hatte einst mit Kovac schon bei den „RB Salzburg Juniors“ zusammengearbeitet, ist im Sommer von Borussia Mönchengladbach gekommen, wo er einen Vertrag bis 2018 zugunsten der Eintracht aufgelöst hatte. Viel mehr haben die Frankfurter über ihren neuen Fitness-„Guru“ nicht bekanntgegeben. Das ist Programm unter Sportvorstand Fredi Bobic, der die vielen Helfer rund um die Mannschaft, eben auch die Assistenz-Trainer, eher im Verborgenen arbeiten lassen will. Interviewwünsche mit Kovacs Assistenten werden immer abschlägig beantwortet.

Wer also ist dieser Klaus Luisser? Er hat ein abgeschlossenes Studium in Sportwissenschaften, Sportmanagement, Prävention und Rekreation, ist staatlich geprüfter Tennis- und Snowbordlehrer. Als Personal-Coach hat er mit vielen österreichischen Spitzensportlern gearbeitet, über den FC Kärnten, den FC Pasching und RB Salzburg ist er ins Fußball-Geschäft gekommen. So die offizielle Vita. Im Fußball sieht Luisser großen Nachholbedarf. „Der Fußball hat sich so sehr entwickelt, ist extrem schnell geworden, aber die athletische Ausbildung hat da nicht mitgehalten“, hat er gesagt. Er habe den Anspruch, seine Klienten besser zu machen, in diesem Fall sind das die Spieler der Frankfurter Eintracht.

Die langen Trainingseinheiten zu Beginn der Saison, als die Frankfurter Profis nicht selten zwischen zweieinhalb und drei Stunden auf dem Platz zugebracht haben, sind auch auf ihn zurückzuführen. Genau wie die Arbeit mit den sogenannten CK-Werten, die Tag für Tag per Blutabnahme bei den Spielern festgestellt werden und der Verletzungsprophylaxe dienen sollen. „Ich bin nie zufrieden“, sagt Luisser. Er fällt auf, wenn er beim Training mit dem Laptop auf dem Platz herumrennt. Er gibt Daten ein, er wertet Daten aus, versucht immer das Optimale herauszuholen. Da ist er mit Cheftrainer Kovac ein „Bruder im Geiste“. Er fällt auf, wenn er, wie am letzten Samstag gegen Köln, bei tiefen Temperaturen in kurzen Hosen die Auswechselspieler aufwärmt. Zu Beginn der Saison hatte sich Kovac sogar um ihn gesorgt. „Es ist fast schon zu viel, was auf Klaus einstürzt“, so Kovac. Mit der Einstellung von Martin Spohrer als ein weiterer Athletik-und Rehatrainer wurde Abhilfe geschaffen.

Zurück zu Luisser. Aus seiner Sicht ist Prävention die wichtigste Aufgabe. „Ich nehme jede Verletzung auf meine Schulter“, hat er der Aachener Zeitung in einem Gespräch gesagt. Soll heißen: Er nimmt jede Verletzung persönlich, fühlt sich mit verantwortlich. Da hat er in diesen Tagen und Wochen einiges zu tragen. Denn so fit die Eintracht-Mannschaft ist, so viele Verletzte gibt es auch.

Auffallend dabei, dass es meist jene Spieler getroffen hat, die neu hinzugekommen sind. Eine Erklärung dafür gibt es bislang nicht. Guillermo Varela hat sich beim Spiel eine schwere Knöchelverletzung zugezogen, Danny Blum fällt gerade zum zweiten Mal mit einer Innenbandverletzung im Knie aus, Ante Rebic musste wegen eines Bänderrisses im Knöchel pausieren, Shani Tarashaj wurde an den Mandeln operiert. Andere wie Johannes Flum und Slobodan Medojevic plagen sich nach schweren Verletzungen immer wieder mit leichteren Folgeblessuren. Auch Enis Bunjaki ist lange ausgefallen, Joel Gerezgiher fehlt seit Wochen beim Training. Mit der eigentlichen Arbeit des Athletik-Trainers hat dies im Grunde nichts zu tun, denn mit Ausnahme von Alex Meier, der sich kurzfristig mit einer Zerrung geplagt hatte, sind es keine Muskelverletzungen, die die Spieler daran hindern, ihrem Beruf nachzugehen. Luisser macht sich trotzdem Gedanken. „Ich nehme mir jede Verletzung zu Herzen und frage mich auch bei Kopfverletzungen oder anderen Unfällen, wie hätte man das verhindern können“, hat er mal seine ganz persönliche Einstellung beschrieben. Die persönlichen Ziele, die er zuletzt für Borussia Mönchengladbach beschrieben hatte, haben sich in Frankfurt nicht verändert: „Zufrieden bin ich, wenn die Jungs meine Arbeit annehmen, die Früchte sehen und ihre Werte verbessert haben.“ (sp)