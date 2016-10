Kovac wie Hitzfeld und Trapattoni

Rotation und Regeneration nach dem Pokalerfolg

Frankfurt - Es war so eine Art Spieleabend, den der Frankfurter Trainer gestern in der Frankfurter Arena veranstaltet hatte. Niko Kovac hatte in der Pokalbegegnung gegen den FC Ingolstadt hoch gepokert und zunächst nicht seine besten Karten ausgespielt. Während der 120 Spielminuten (0:0) hatte er dann doch einen „Joker“ nach dem anderen gezogen, freilich ohne durchschlagenden Erfolg. Doch ganz am Ende hatte er doch gewonnen. Von Peppi Schmitt

Beim „Roulette“, wie er selbst das Elfmeterschießen (4:1) bezeichnete. Die Eintracht war abgebrühter als der Gegner, verwandelte alle vier Elfmeter (Huszti, Oczipka, Mascarell, Hasebe) und zog ins Achtelfinale ein. Das reicht für ein Geschenk in Form von gut 600.000 Euro, die der DFB allen Vereinen in der dritten Runde auszahlt. Kovac erwähnte später zwei seiner ehemaligen Trainer, von denen er viel gelernt habe. So habe Ottmar Hitzfeld die Rotation „salonfähig“ gemacht. Und Giovanni Trapattoni habe ihm den besten Rat für die Kompensation körperlicher Belastungen durch viele Spiele gegeben. „Gut essen, gut trinken, gut schlafen“ sei das Wichtigste. Beides versucht der Frankfurter Coach nun in den zwei Tagen bis zum Spiel an diesem Freitag in Mönchengladbach seinen Spielern näher zu bringen. Schon gleich nach dem Spiel gegen Ingolstadt, noch in der Nacht, wurden erste Maßnahmen eingeleitet, unter anderem gemeinsam gegessen. „Damit die Speicher gleich aufgefüllt werden“, sagt Kovac. Auch an den „normalen“ Trainingstagen wird gemeinsam gefrühstückt und Mittag gegessen. „Lecker und gut“ seien die Speisen, zudem hätte die gemeinsam verbachte Zeit den Nebeneffekt, „dass die Jungs miteinander quatschen.“

Die Rotation, also der freiwillige Wechsel von Spielern, sei aus seiner Sicht „absolut notwendig“ gewesen. Doch nicht nur deshalb hatten Yanni Regäsel und Taleb Tawatha in der Anfangsformation gestanden. „Das hat auch etwas mit Zusammengehörigkeitsgefühl zu tun“, erklärte Kovac, „alle unsere Spieler haben das Prädikat, dass sie auch Bundesliga spielen können.“ Deshalb würden auch alle „Vertrauen genießen“. Unter Beweis stellen konnten sie es gegen Ingolstadt aber nicht. Gerade bei Tawatha bat der Trainer um Milde. Der Israeli sei aus einer kleineren Liga gekommen, habe deshalb verständlicherweise „Anpassungsprobleme“, sagte der Eintracht-Coach, „aber er bemüht sich und er hat Potential.“ Die Eintracht habe durchaus genau hingeschaut, bevor sie für Tawatha 1,3 Millionen Euro an Maccabi Haifa überwiesen hat. „Wir sollten ihn nicht nach einem Spiel beurteilen“, bat Kovac.

Die Schonung für Stammkräfte wie Timmy Chandler, Bastian Oczipka oder Marco Fabián wäre freilich fast teuer zu stehen gekommen. Zum einen fehlte es deshalb der Mannschaft an Stabilität. Zum anderen mussten diese Drei dann, als es wirklich ernst wurde, doch eingesetzt werden. Und schließlich musste die ganze Mannschaft 120 Minuten gehen, anstatt nach 90 Minuten Feierabend machen zu dürfen. Nun komme es darauf an, so Kovac, so schnell wie möglich wieder zu Kräften zu kommen. „Es ist ein Wettlauf der Regenation“, glaubt er und hofft, dass die Gladbacher, die am Dienstag 90 Minuten gegen Stuttgart geforderte waren und ja auch noch in der Champions-League tätig sind, vielleicht ein bisschen müde sind. Kovac: „Wer zu lange für die Regeneration braucht, hat ein Problem.“ Schon im finalen Elfmeterschießen sei die körperliche Fitness der Eintracht sichtbar geworden. Die Konzentration sei bei allen vier Schützen da gewesen. „Geistige Frische kommt von körperlicher Frische“, sagt der Eintracht-Trainer.

Viele personelle Alternativen bieten sich ihm freilich nicht für das Spiel am Freitag. Michael Hector, im Pokal gesperrt, ist wieder im Aufgebot. Und Alexander Meier könnte noch dazu stoßen, aber dies ist fraglich. Der Kapitän plagt sich mit einer Zerrung im Bereich Gesäß/hinterer Oberschenkel. Erst beim Abschlusstraining am Donnerstag soll sich entscheiden, ob er mitfahren kann. Erste Wahl wird er aber im Auswärtsspiel nicht sein. Da setzt Kovac auf den ehemaligen Mönchengladbacher Branimir Hrgota, einer der wenigen, die sich am Dienstag 90 Minuten ausruhen konnten. (sp)