Lange Verletzungspause für Frankfurt-Profi Regäsel

Probleme in der Hüfte

+ © Hübner Yanni Regäsel fällt länger aus. © Hübner

Frankfurt - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss für mehrere Monate auf seinen Rechtsverteidiger Yanni Regäsel verzichten.

Sogar ein vorzeitiges Saisonende für den 20 Jahre alten Abwehrspieler sei "nicht auszuschließen", teilte der Verein am Donnerstagabend mit. Regäsel leidet nach Angaben der Frankfurter unter starken Schmerzen im Hüftbereich, die eine Arthroskopie am rechten Hüftgelenk erfordern. Der gebürtige Berliner kam im Januar von Hertha BSC zur Eintracht, gehörte in der laufenden Saison aber nicht mehr zur Stammformation. Von Anfang an kam er zuletzt nur beim DFB-Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt zum Einsatz. (dpa)