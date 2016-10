Marco Russ ist nach Krebserkrankung wieder gesund

Trainer Kovac verkündet positive Nachricht

Marco Russ vor dem vergangenen Heimspiel der Eintracht gegen Bayern München.

Frankfurt - Der an Hodenkrebs erkrankte Frankfurter Marco Russ steht vor seinem Comeback als Fußballprofi.

"Marco ist gesund. Er hat die Erlaubnis von den Ärzten bekommen, seinem Beruf nachzugehen", verkündete heute Eintracht-Coach Niko Kovac. "Wir freuen uns alle sehr über die Nachricht von Marco. Er war heute bei uns und hat die Nachricht übermittelt", sagte Kovac. Bis Russ war die Erkrankung im Mai kurz vor dem Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Nürnberg festgestellt worden. In der Partie hatte der 31-Jährige trotzdem noch mitgewirkt, sich danach aber einer Chemotherapie unterziehen müssen.

Bei einer Untersuchung am Mittwoch bekam Russ nun die positive Nachricht, dass die Behandlung gut verlaufen ist. "Er wird jetzt versuchen, hier den Anschluss so schnell wie möglich zu schaffen", sagte Kovac. Russ wird die Reha in Frankfurt absolvieren. Kovac hofft, dass der Verteidiger im Trainingslager im Januar wieder ins Training einsteigen kann. (dpa)