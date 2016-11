Meier, Hrgota und Seferovic ballern um den Startplatz

Hector bricht Training ab

Frankfurt - Als wollten sie beweisen, dass es auch gemeinsam gehen könnte: Branimir Hrgota auf Alex Meier, Tor. Meier auf Hrgota, Tor. Meier trifft, Hrgota trifft. Und auch Haris Seferovic hat beim Training am Mittwoch getroffen. Die Bemerkung von Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac, er habe drei gute Mittelstürmer und könne je nach Anforderung auf Plan A, B oder C zurückgreifen, hat die Angreifer ganz offenbar angestachelt. Von Peppi Schmitt

Meier jedenfalls, der Kapitän, und Hrgota, der erste Herausforderer, haben bei den durchaus intensiven Übungsspielchen am Mittwoch aus allen Lagen Tore erzielt und ihre ganz persönlichen Qualitäten beim Kampf um den Startplatz im Team unterstrichen. Angriffsprobleme hat der Frankfurter Trainer also sicher keine vor dem Spiel am Sonntag bei Werder Bremen (17.30 Uhr). Mehr Gedanken muss sich Kovac noch um die abwehrende Abteilung machen. Denn mit Jesus Vallejo hat einer der Erfolgsgaranten der letzten Wochen in den letzten fünf Tagen gleich zwei Länderspiele in der spanischen U21-Nationalmannschaft über die volle Distanz bestreiten müssen. „Mal schauen, wie er sich fühlt“, sagte Kovac am Mittwoch, „dann entscheiden wir, ob er am Wochenende mal eine Pause bekommt.“ Dumm nur, dass ausgerechnet Vallejos möglicher Vertreter auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Michael Hector hat die Übungseinheit wegen Rückenproblemen vorzeitig beendet. „Er hatte schon am Dienstag Probleme und die sind schlimmer geworden“, sagt der Trainer, „aber ich denke, dass es bis Sonntag klappt.“ Dies sieht auch der Jamaikaner selbst so. „Nicht so schlimm“, beschied er den Reportern bei seinem Abgang. Der Gesichtsausdruck freilich sagte etwas anderes aus.

Die Defensive der Eintracht dürfte in Bremen besonders gefordert sein. Denn mit den Rückkehrern nach Verletzungen, Claudio Pizarro und Max Kruse, sowie dem Senkrechtstarter der Nationalmannschaft, Serge Gnabry, kann Werder eine hochkarätig besetzte Angriffsformation ins Feld schicken. „Qualitätsspieler“ nennt der Frankfurter Trainer die Bremer Stürmer und bastelt an einer Gegenstrategie. „Natürlich schauen wir nach dem Gegner“, sagt Kovac, nur Bayern München und Borussia Dortmund könnten darauf verzichten. Die Eintracht aber habe auch einen Schritt nach vorne gemacht. Kovac: „Wir sind inzwischen so weit, dass wir den Gegnern unseren Spielstil aufdrängen können.“ Er wisse sehr genau um die Stärken der Bremer „und die müssen wir neutralisieren“. Gegen Werder soll eine gesunde Mischung aus Respekt und Selbstbewusstsein die Frankfurter zum nächsten Erfolg tragen.

Für den Eintracht-Trainer hat die Partie im Weserstadion eine besondere Bedeutung. „Es ist wichtig, den Abstand nach unten so groß wie möglich zu halten“, sagt er. Aktuell hat Werder elf Punkte weniger als die Eintracht. Es ist das erklärte Ziel diesen Vorsprung zu halten oder gar auszubauen. „Wir wollen alle, die unten stehen, so weit wie möglich hinter uns lassen“, sagt Kovac, „erst wenn am Ende noch etwas übrig bleibt, können wir einen neuen Kurs ausgeben.“ Soll heißen: Noch geht es für die Eintracht in erster Linie darum, den Abstiegskampf zu vermeiden. Bei weiteren Erfolgen wäre Kovac aber nicht abgeneigt, sich und dem Team höherer Ziele zu setzen.

Zutrauen würde er es seinen Spielern. Die spielerisch-taktischen Entwicklungen und die körperlich-konditionellen Verbesserungen seien nicht zu übersehen. „Aber so etwas geht nicht von einem Tag auf den anderen“, schränkt er ein, „das braucht seine Zeit.“ Die statistischen Werte freilich haben sich seit Saisonbeginn stetig verbessert. So ist auch der Laktattest Anfang letzter Woche zur Zufriedenheit des Trainers ausgefallen. „Meistens fallen zu diesem Zeitpunkt der Saison die Werte etwas ab“, sagt Kovac, „aber das war nicht der Fall.“ Es gehe zwar immer noch alles besser, „aber Stand jetzt bin ich äußerst zufrieden.“ (sp)