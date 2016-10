Millionen-Einkauf Fabian: „Wusste, dass meine Zeit kommt“

Durchbruch geschafft

Frankfurt - Millionen-Einkauf Marco Fabian hat seinen verspäteten Durchbruch bei Eintracht Frankfurt mit seiner Eingewöhnung in Deutschland begründet.

"Es war ein Vorteil, dass ich schon im Winter gekommen bin. Ich habe mit der Mannschaft eine schwierige Zeit erlebt und mich in Frankfurt eingelebt", sagte der im vergangenen Winter für rund 3,5 Millionen Euro an den Main gewechselte Mexikaner der "Sport Bild" (Mittwoch). Fabian erzielte in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen drei Tore, darunter auch den 2:2-Ausgleich gegen den FC Bayern München am Samstag: "Ich wusste, dass meine Zeit kommt", erklärte er.

In der vergangenen Rückserie war der 27 Jahre alte Offensivspieler trotz elf Einsätzen ohne Tor geblieben. Nun hat sich Fabian seinen Stammplatz erkämpft, spielte zuletzt fünf Partien in Serie von Beginn an. "Ich habe jahrelang für die Chance gearbeitet, in Europa spielen zu dürfen. Da gibt man nicht nach einem halben Jahr Bundesliga auf und geht nach Hause", sagte Fabian, der im Sommer immer wieder als Verkaufskandidat gehandelt worden war. (dpa)