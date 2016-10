Russ hat den Krebs besiegt: „Wir sind alle sehr glücklich“

Ohne Rebic gegen den HSV/Vertrag für Barkok

Frankfurt - Marco Russ will unbedingt beim Spiel der Frankfurter Eintracht in Hamburg dabei sein. Natürlich nicht auf dem Platz, aber wieder im Kreis der Mannschaft. Spieler und Verein freuen sich über die Genesungs-Nachricht. Von Peppi Schmitt

Bei Marco Russ und der Frankfurter Eintracht herrscht große Freude, nachdem gestern bei einer weiteren intensiven Untersuchung festgestellt wurde, dass er wieder auf den Platz zurückkehren darf. Russ, bei dem Ende Mai die schlimme Diagnose Hodenkrebs gestellt worden war, hat die Krankheit besiegt. „Er hat von den Ärzten die Erlaubnis bekommen, wieder seinem Beruf nachzugehen“, sagte Trainer Niko Kovac, „wir sind alle sehr glücklich.“ Der 31 Jahre alte stellvertretende Spielführer hat sich entschlossen, alle Reha-Maßnahmen nahe bei der Mannschaft durchzuführen. Die Reha-Trainer Klaus Lussier und Martin Spohrer werden in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Rückkehrer arbeiten. „Wir werden alles unternehmen, ihn so schnell wie möglich heranzuführen“, sagt der Cheftrainer, „da geht es zunächst um den konditionellen Bereich, aber natürlich darf er auch ab und zu an den Ball treten.“

Russ kann es kaum erwarten, wieder dazuzugehören. Schon am letzten Samstag beim Unentschieden gegen die Bayern hat er direkt neben der Auswechselbank gesessen und die Daumen gedrückt. Das will er auch in Hamburg an diesem Freitag (20.30 Uhr) tun. „Er hat den Wunsch geäußert, mitzufliegen“, sagte Kovac. Am Freitagvormittag wird er nachfliegen und dann ins Mannschaftshotel fahren. Das spielerische Comeback nach der Krebserkrankung ist dann im Trainingslager im Januar in Abu Dhabi geplant. Am arabischen Golf soll Russ wieder ins komplette Mannschaftstraining einsteigen und dann auch wieder eine Alternative für die Bundesliga werden. Sein Vertrag wurde zwischenzeitlich um zwei Jahre bis 2019 verlängert. Die körperliche Fitness vorausgesetzt sieht der Trainer keine Probleme, „er war ja nicht verletzt, sondern erkrankt und die Krankheit hat er überstanden.“

Für die Mannschaft könnte die Anwesenheit des Führungsspielers in Hamburg ein weiterer Motivationsschub bedeuten. Fürs Spiel beim Vorletzten HSV erwartet der Trainer eine ähnlich engagierte Leistung wie vor einer Woche gegen Tabellenführer Bayern. „Wenn etwas in die falsche Richtung läuft, müssen wir gegensteuern“, sagt Kovac, „aber das habe ich in dieser Trainingswoche nicht gesehen.“ Der Ex-Profi Kovac, der auch in Hamburg wieder gegen einen seiner ehemaligen Arbeitgeber spielt, setzt auf Eigenverantwortung. Die Spieler müssten sich selbst motivieren und nicht auf den Trainer warten, schließlich habe er „keinen Zauberstab“. „Sie müssen es selbst machen“, fordert er, „je öfter sie es schaffen, desto besser für jeden Einzelnen und für die ganze Mannschaft.“ Kovac erwartet einen „aggressiven Gegner“, dafür stehe auch der neue Trainer Markus Gisdol. Die Erwartungshaltung von und auf Gisdol sei groß. „Der HSV ist in keiner schönen Situation“, sagt Kovac, „das tut mir als ehemaligen Hamburger in der Seele weh.“

Der Druck, der auf dem Gegner laste, könne ein Vorteil für die Eintracht sein. Personell kann Kovac nicht aus den Vollen schöpfen, denn mit Ante Rebic (nun doch ein Bänderriss im Knöchel) und Szabolcs Huszti (gesperrt) fallen zwei „Helden“ aus dem Bayern-Spiel aus. Im 18-Mann-Aufgebot steht deshalb Slobodan Medojevic, der nach Knieproblemen gerade erst wieder ins Training eingestiegen ist. Mit dem 18 Jahre alten Aymen Barkok haben die Frankfurter einen weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs unter Vertrag genommen. „Er ist technisch stark, hat viel Ruhe am Ball“, sagt Kovac, „er hat das Potential für die Bundesliga“. Barkok, als Sohn marokkanischer Eltern in Frankfurt geboren, hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. „Wir werden ihn fördern“, verspricht der Eintracht-Coach, „jetzt liegt es an ihm, sich weiterzuentwickeln.“ Nun beginne das Fußballerleben erst richtig, „jetzt muss er Vorbild sein“.

Eintracht: Hradecky – Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka – Mascarell, Hasebe – Tarashaj, Fabián, Seferovic – Meier.- Bank: Lindner – Regäsel, Medojevic, Hector, Tawatha, Gacinovic, Hrgota.